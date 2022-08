La familia de los Ortega Cano cada vez tiene más problemas. Desde que Ana María Aldón estallara la bomba confesando los problemas de su matrimonio hace unos meses, la familia ha sufrido un terremoto mediático al completo. Y es que Aldón no solo tiene problemas con su marido sino también con la familia de éste a quien acusa de haber vertido información falsa sobre ella y haber dudado de la paternidad de su hijo. Por ello, harto de las acusaciones, José Ortega Cano convocó este fin de semana a sus hermano en casa de Gloria Camila con el fin de esclarecer de una vez quién era el responsable de estas informaciones. Una reunión que lejos de acercar posturas y relajar el ambiente, según Aurelio Manzano, ha tensado más la relación entre hermanos, tanto que podría haber ocasionado un cisma familiar.

En esta reunión, se acabó señalando a Conchi como posible responsable, algo que ella ha negado. Aurelio Manzano se ha puesto en contacto con la afectada, que lo confirma: "Está destrozada porque se ha dudado de ella y ninguna prueba de lo que se le acusa". Asimismo, le ha narrado que en el momento de ser señalado por su hermano estalló: "Me puse a llorar, me puse de pie y, claro, me enfadé muchísimo. Yo le dije a mi hermano que con los años que llevábamos juntos cómo podía dudar de mí. Yo no he dudado nunca de Ana, eso se lo inventaría ella, que ella dice una cosa ahora y dentro de una hora dice otra diferente".

Además, Conchi no se ha quedado callada y ha hecho declaraciones al programa 'Ya es verano' donde ha confesado que ella no ha cogido el teléfono para llamar a Ana María pero que si ella la llamara se lo cogería encantada para solucionar la situación: "No tengo nada personal en contra de Ana María. Ella me tenía que haber llamado. Hace mucho que no la veo… No me gusta que salga diciendo que soy mala. Cuando empezó a salir con mi hermana venía a la peluquería y a mí me faltaba el mundo para hacer lo que me pedía"



Telecinco

Sea o no verdad que Conchi fue quien filtró la información, lo cierto es que acabó siendo pública, a lo que la hermana de Ortega Cano responde que "alguien se lo inventó, o se lo inventó ella también. Me gustaría saber de dónde ha salido eso". Y es que, a pesar de asegurar que no tiene nada en contra de Ana María no duda en criticarla y señalar que cada día cambia de criterio por lo que podría haber sido ella misma: "Yo te juro que eso no se ha pasado nunca por mi cabeza. Juro por mis cuatro hijos que es mentira".

Según las informaciones de Aurelio Manzano, estos argumentos le habrían valido a José Ortega Cano pero no a Ana María Aldón por lo que la reunión, que esperaba poder acercar posturas, parece haber abierto un nuevo hueco entre el todavía matrimonio.