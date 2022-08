Con la segunda parte de su docuserie -'En el nombre de Rocío'-, nos ha quedado a todos claro que Rocío Carrasco ha decidido dejar de guardar silencio sobre su destruida relación con su familia, y los motivos y los porqués de muchas cosas que ahora, poco a poco, comienzan a tener sentido. La hija de Rocío Jurado ha hablado del testamento no oficial de su madre, sobre la gran bronca de Fidel Albiac con Ortega Cano o sobre cómo Ortega Cano llegó a echar a 'La más grande' de la casa que compartían, la finca Yerbabuena. Y ahora ha querido ahondar en uno de los episodios más negros de la familia: el accidente de coche de Ortega Cano en el que murió una persona, Carlos Parra.

Rocío, que hablaba en el capítulo 12 de su docuserie sobre cómo se truncó su relación con sus hermanos -Gloria Camila y José Fernando Ortega-, ha querido hacer un inciso para recordar ese fatídico accidente que costó muchos dolores de cabeza y una vida: "Fíjate que yo siempre supe o siempre tenía la corazonada de que, desgraciadamente, algo así iba a pasar, iba a terminar pasando", ha confesado Rocío en un testimonio que ha sido helador.

"Yo estaba trabajando en Canal Sur, estaba haciendo un programa que se llamaba 'Nacidas para cantar', y me acuerdo de que, estando grabando el programa, me dicen: 'Ortega ha tenido un accidente de tráfico, está muy mal, no se sabe lo que va a pasar con él'". Rápidamente, Rocío se marchaba al hospital ese 28 de mayo de 2011, un año en el que la relación entre ambos ya estaba muy tensa, pero Rocío tenía un motivo muy grande para querer saber cómo estaba: "Era el padre de dos niños pequeños que eran mis hermanos. Le pedía a Dios que no le pasase nada, por él y porque si no esos dos niños se quedaban sin madre y se podían quedar sin padre, después de lo que llevaban a las espaldas".

Estando en el hospital, Rocío recuerda que se enteró del fallecimiento del otro conductor. Un momento en el que vio sus peores presagios cumplidos por algo que a ella misma le pasó con Ortega en esa misma carretera años atrás: "Algo así iba a pasar, iba a terminar pasando, porque yo iba de Sevilla para 'La Yerbabuena' por esa carretera y José venía en sentido contrario, y a mí me ha pasado esa situación que él le pasó, y en ese mismo punto". "He llegado a la finca y le he dicho a mi madre 'que tenga mucho cuidado, casi se me echa encima'". "Yo siempre tuve dentro que algo así terminaría pasando alguna vez", ha añadido.

Fue el propio Ortega Cano el que confesó que el fallecimiento de Rocío Jurado le había provocado serios problemas de alcoholismo, que fueron la causa principal del accidente que se cobraría una vida inocente en 2011, algo que, sin embargo, ha negado tajante Rocío Carrasco: "(Él) tiene ese problema con mucha anterioridad a que mi madre enferme", ha confesado tajante, y ha culpado a todos del silencio sobre ese tema 'tabú' en la familia: "Él lo sabe, todos los que hemos vivido en esa casa y que hemos compartido tiempo y que hemos estado ahí día a día sabemos que lo que estoy diciendo es cierto". Rocío, además, ha desvelado que ese problema con la bebida casi le cuesta su matrimonio a su madre con Ortega Cano, y que ésta incluso llegó a plantearse la separación.

¿Cómo fue el accidente de coche de Ortega Cano?

Según el atestado policial, las investigaciones pudieron determinar que Ortega Cano iba a más velocidad de la permitida en la carretera que unía Sevilla con Castilblanco de los Arroyos (donde se encuentra la finca Yerbabuena), limitada a 90km/h. Entonces, el diestro confesó que había sufrido un 'vahído' o pequeño desmayo al volante, pero, tras observar las pruebas, el juez determinó que Ortega Cano iba bajo los efectos del alcohol esa noche, con unos niveles muy superiores a los permitidos por la ley -1,26 gramos de alcohol por litro de sangre, certificado por el Instituto Nacional de Toxicología-, lo que provocó una distracción al volante que le llevó a invadir el carril contrario, produciendo un choque frontal con el automóvil de Carlos Parra. Otro dos vehículos, que iban detrás del de Parra, se vieron también implicados, aunque sólo sufrieron algunos daños.

Infografía del accidente de tráfico de Ortega Cano de 2011 en Sevilla, en el que falleció Carlos Parra Hearst

Tras la sentencia firme con una pena de dos años, seis meses y un día de prisión, Ortega Cano ingresó en la cárcel de Zuera (Zaragoza) en abril de 2014 acusado de "un delito de homicidio por imprudencia grave, otro delito contra la seguridad vial por conducción temeraria y otro delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas". Antes de eso, Ortega se agarró a la opción del indulto, algo que le fue denegado por la Fiscalía.