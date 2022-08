Conchi Ortega Cano no puede más. La hermana del torero José Ortega Cano ha decidido romper su silencio con el programa 'Ya es mediodía', al que ha contado su situación personal con su hermano, que desde hace tiempo es insostenible. Y es que a pesar de que prácticamente toda la familia ha hablado de los problemas, tensiones y rifirrafes que mantienen, algunas personas aún se mantenían en la sombra, como Conchi... pero esa situación ha cambiado.



La mujer ha hablado con el programa y ha terminado desahogándose, dejando claro que la relación con su hermano, por mucha pena que le dé, está completamente rota: "Esta situación me duele muchísimo, porque a mí solo me ha faltado parirlo [...]. Siento mucho lo que le pasa", ha confesado. Eso , sin embargo, no cambia cómo se siente desde que el diestro le diera de lado: "No quiero ni que me llame por teléfono [...]. Hace que no voy a su casa, yo qué sé... muchísimos años", relataba.

Gtres

Además, Conchi ha aprovechado para poner algunos puntos sobre las íes: algunas malas lenguas apuntan a la tensa relación de José y Ana María Aldón por culpa del 'malmeter' de las hermanas del diestro, pero ella ha dejado claro que no es así: "Ha dicho el Suso este que lo que tendrían que hacer las hermanas es dejarlo en paz, pero nosotros no nos metemos en nada [...]. A veces pienso que, si yo me muriera, se tranquilizaría todo", ha dicho a punto de echarse a llorar.

Tampoco ha perdido la oportunidad Conchi de opinar sobre la situación de Ana María Aldón, que se encuentra delicada de su salud mental por la tensión que está viviendo en su matrimonio, que hace aguas por todas partes, aunque la mujer no se cree nada: "¿Mala de qué? Si se fue al Rocío. ¿Dónde esta la malura y la enfermedad? Mala estoy yo, que no puedo ni andar", ha sentenciado.