El verano de 2022 de Anabel Pantoja está siendo muy diferente al de 2021: mientras el año pasado planeaba su boda con Omar Sánchez, en cuestión de un año se ha casado, se ha separado y se ha echado un nuevo novio tras participar en 'Supervivientes 2022'. Yulen Pereira ha sido, en los últimos meses, el hombre que le ha hecho volver a sonreír, y con él se ha marchado de viaje romántico a Egipto, después se han ido a Ibiza... y todo parecía perfecto. Hasta ahora.

La pareja se ha separado. Pero que no cunda el pánico: se han separado 'físicamente', porque mientras él se ha quedado en Mallorca, ella se ha marchado de nuevo a Canarias, donde reside desde que saliera con Omar Sánchez. Hasta aquí todo normal. Sin embargo, la razón por la que pasan el resto de sus vacaciones separados ha levantado algunas ampollas y algunos rumores: al parecer, Yulen no habría querido que Anabel se junte con su familia.

Con todo lo mal que suena, parece que a ambos les parece bien: ni Yulen conoce a los padres de ella, ni ella ha vuelto a ver a Arelys, la madre del esgrimista, desde que coincidieran en Honduras. Arelys, además, también querría pasar parte de sus vacaciones tranquilamente con su hijo, y todo esto encaja a la perfección con que Anabel y su chico quieren llevar su relación poco a poco, y es que parece que, para ellos, aún es pronto como para conocer a las familias.

Aun con todo, la relación de los tortolitos se encuentra ante un otoño complicado: cuando empiece la rutina, Anabel tendrá que vivir a caballo entre su casa de Canarias y su trabajo en Madrid, mientras que Yulen, cuya intención es mudarse a la capital, tendrá que vivir a caballo entre Madrid y París por sus entrenamientos y campeonatos de esgrima... por lo que ambos tendrán que ajustar mucho sus agendas para coincidir. ¿Conseguirán que funcione la relación a distancia?

Vuelve el buen rollo entre Anabel y Omar... a medias

La ex pareja formada por Anabel Pantoja y Omar Sánchez parece que ha vuelto a tener cordialidad. De hecho, Anabel lo demostró hace unos días dedicándole un mensaje de apoyo por su entrada en 'Pesadilla en el paraíso', y aunque él lo agradeció, parece que no quiere que la cosa pase de ahí: al parecer, con su vuelta a Canarias y su asistencia a un concierto en el que también iba a estar Omar, Anabel tenía pensado tener una conversación con su ex, pero ese encuentro no se produjo, al ser Omar quien no quiso coincidir con ella "por respeto a Raquel Lozano", según apuntó el propio Omar en conversaciones con 'Sálvame'. A día de hoy, Omar y Raquel han decidido hacer 'un paréntesis' en su relación que no se sabe si recuperarán tras el reality de Omar.