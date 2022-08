Miren Ibarguren ha vuelto al trabajo después de su baja por maternidad. La actriz se ha reincorporado a la rutina justo para el estreno de la película 'El test', donde comparte protagonismo con su compañera de profesión Blanca Suárez, tras dar a luz a su primer hijo con su pareja, Alberto Caballero. Miren ha confesado ante las cámaras que era la primera vez que trabajaban juntas y se han llevado estupendamente en el rodaje, igual que con el director, Dani de la Orden. Pero también ha tenido tiempo para pronunciarse sobre la polémica del momento: la de Risto y los pañales, sobre la que la actriz ha dicho que "también hay que hacerlo", aunque le ha restado importancia. Dale al 'play' al vídeo sobre estas líneas y entérate de todo.

Hace sólo unos días, en el podcast que comparte con su chica, Laura Escanes, Risto confesó que no le gustaba nada cambiar los pañales a su hija y que si podía 'le traspasaba la tarea a otra persona', algo que confirmó Laura. Y además, el publicista puso la guinda al pastel confesando que no le gusta hacerlo porque cambiar pañales le parece "la actividad más ingrata del mundo" y no es algo que tenga "valor añadido": "Mi hija el día de mañana no me va a decir: ‘Papi, tú me cambiaste el pañal’, ‘qué bien me cambiabas los pañales’. De verdad, o sea, habrás hecho mil cosas mal, pero esos pañales llenos de mierda, que bien los cogías y los tirabas a la basura. No".

Si Risto el día de mañana estuviera impedido en una cama como muchos mayores o personas dependientes, entendería perfectamente cuanto valor tiene cambiar un pañal. INCALCULABLE. https://t.co/aI3SKzW9VN — Tinkerbell 🇮🇨🌎🇺🇦 #StandWithUkraine ❤️ (@Andy_sinth) August 26, 2022

Las redes no tardaron en echársele encima, y le cuestionaron su paternidad con comentarios como "¿Cuidar de tu hija no tiene valor añadido? La higiene es básica. ¿Solo haces las cosas en función de su tu hijx te lo va a agradecer o reclamar?" o "Risto debería saber que cambiar pañales tiene el valor añadido de evitar que tus hijos pillen infecciones bacterianas porque se los coma la mierda".

Horas después de que estallara la polémica y 'Risto' se convirtiera en 'trending topic' nacional, Laura bajó los humos respondiendo a una seguidora que también había criticado las palabras del televisivo: "No te preocupes, que los conflictos no los solucionamos en el podcast y se solucionan en casa a puerta cerrada", comenzó diciendo, para luego añadir en defensa de su marido: "Risto, lo que ha dicho no es más que: 'no me gusta cambiar pañales... si me puedo escaquear, lo hago... pero si se tiene que hacer, se hace'. Yo mientras lo haga... que se queje todo lo que se quiera quejar", dijo con humor la influencer.