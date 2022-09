Joaquín Prat ha desvelado lo que piensa de Frank Blanco. El presentador de 'El programa de AR' y 'Ya es mediodía' se incorporó el pasado 1 de septiembre a su puesto de trabajo y ha llegado con las pilas bien cargadas tras unos días de merecidas vacaciones. Directo y claro, como siempre, no ha dudado en 'criticar' a su compañero de cadena, Frank Blanco. El 6 de agosto, el presentador catalán se estrenaba -junto a Verónica Dulanto y Marta González Novo-, al frente de 'Ya es verano' el formato que ha sustituido a 'Viva la vida' en las tardes del fin de semana.

Ambos programas comparten productora y parece que también estilistas. Joaquín Prat se ha mostrado indignado porque a Frank Blanco le quedan mejor las camisas que a él. Eso sí, se alegra mucho de que las prendas de ropa tengan más de un uso y se reciclen entre presentadores.

Verónica acudía a 'El programa del verano' para hablar de los contenidos que han preparado para este fin de semana del programa y en ese momento es cuando Prat ha aprovechado para lanzar la pullita. A pesar de estar de vacaciones, Joaquín ha visto el nuevo programa de Mediaset y se sorprendió al ver que Frank llevaba mucha de la ropa que también había llevado él.

Captura TV

Pero eso no es lo que le 'fastidia'. "Dile a Frank que estoy indignado porque le quedan mis chaquetas mejor que a mí. La de cuadritos, esa. Bueno, a mí me quedaba un pelín pequeña", le decía a Verónica. Entre risas, para demostrar que no le 'importaba' ha añadido: "Me alegro que la haya reciclado Frank porque a mí no me gustaba".