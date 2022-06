Llegan los meses de verano, el momento del año para el descanso, la desconexión, el ocio… y nuevos espacios de televisión como ‘Ya es verano’, un formato de entretenimiento que Telecinco emitirá en las tardes de sábado y domingo.

Producido en colaboración con Unicorn Content, ‘Ya es verano’ se vertebrará en torno a tres grandes bloques de contenidos, conducidos cada uno de ellos por uno de los conductores del programa:

Frank Blanco, metido de lleno en el mundo de los podcasts, las retransmisiones en streaming y las redes sociales, se pondrá al frente de ‘Lo más’, el bloque del programa en el que televisión e internet se dan la mano para contar a los espectadores todo lo que ocurre en el universo digital.

Marta González Novo aportará su experiencia y su conocimiento de la información relevante para los ciudadanos en ‘Informados’, el bloque en el que se abordarán las noticias nacionales e internacionales más destacadas y las cuestiones que más preocupan a la sociedad en este momento, apoyada en reportajes, análisis y conexiones en directo.

Con amplia experiencia en el periodismo de calle y en información de crónica social, Verónica Dulanto será la conductora de ‘La hora del salseo’, un completo repaso al mundo del corazón y sus protagonistas, abordado con humor y condimentado con informaciones exclusivas y las opiniones de un nutrido grupo de colaboradores.

El regreso de Frank Blanco

‘Ya es verano’ supone para Frank Blanco un regreso a Mediaset España -donde presentó ‘Gran Hermano: el Debate’ en 2013-, tras diversos proyectos profesionales en radio y televisión, entre los que figura un concurso televisivo pionero por su faceta transmedia en Twitch; Verónica Dulanto es ya una cara muy reconocible por su trabajo como reportera de ‘En el punto de mira’ o ‘El programa de Ana Rosa’ y presentadora eventual de ‘Ya es mediodía’ o ‘Ya son las ocho’; y para Marta González Novo supone su primera colaboración en el grupo, compaginando esta labor con la de presentadora del espacio radiofónico ‘Hoy por hoy en Madrid’ de Cadena Ser.

