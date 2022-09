Isa Pantoja lleva meses enfadada con su hermano. Las duras declaraciones de Kiko Rivera en una entrevista hicieron que la hija de Isabel Pantoja estallara contra él e incluso visibilizara su enfado yéndose en directo en coche de los estudios de Mediaset para evitar hablar con él. Una situación en la que se veía envuelto Jorge Javier Vázquez sin quererlo. Ahora, parece que la tensión entre los hermanos se ha rebajado y que podrían llegar a firmar una tregua, tal y como ha asegurado ella en el programa donde colabora, 'Ya es mediodía'.

Tal es la rebaja en la tensión que Isa ha dado la razón a su hermano en la última polémica en la que se ha visto envuelto: “Creo que al que le debe dinero es un paparazzi, mi hermano dice que se lo está inventando, tanto Irene como mi hermano han desmentido a este señor siempre”, ha asegurado la benjamina.

Telecinco

Ante este cambio de parecer, Isa ha confesado que “no ha cambiado nada, ahora está actuando como él quiere, me está respetando, pero hay cosas en las que no puedo decirle nada malo”. No obstante, esta situación le ha mostrado a Isa que realmente está habiendo un cambio en su hermano y en ella del que ni siquiera se había dado cuenta pero que podría marcar un cambio en su relación y llegar a acercar posturas: "ahora que me lo dices me doy cuenta de que he cambiado un poco”.

Realmente, hace tiempo que Kiko Rivera no hace declaraciones tan incendiarias a la prensa y opta por sus redes sociales para lanzar pullas o desmentir las polémicas que le han rodeado este verano en lugar de los paparazzi que le rodean en todo momento. Un cambio de actitud que bien parece que le ha servido a su hermana para verle diferente y abrir la posibilidad a, después del verano, acercar posturas de alguna forma.