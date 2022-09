Ana María Aldón ya está de vuelta en Madrid. Después de unos días en Costa Ballena que ha alargado lo máximo posible, la colaboradora de 'Ya es verano' ha vuelto a la capital donde la espera su nuevo programa: 'Pesadilla en el paraíso' en el que también participa Gloria Camila como concursante. Y también en la capital se encuentra José Ortega Cano quien se ha encontrado con ella en la casa familiar aunque no han querido aparecer ante los periodistas juntos puesto que han evitado estar en la vivienda los dos. "Llevamos una vida cordial pero tampoco hemos hecho planes juntos. En Costa Ballena hay tres habitaciones y no dormimos juntos. No pasa nada, estamos atravesando esto y lo estamos haciendo de la mejor manera por el bien de nuestro hijo", aseguraba Ana María en televisión hace tan solo unos días.

Serios los dos y sin querer dar declaraciones, Ana María Aldón y Ortega Cano han sido captados saliendo de su casa familiar: la diseñadora salía de su casa y ponía rumbo a un restaurante mientras que el extorero ha salido de la casa con otra persona de confianza. Y es que desde que se despertara esta crisis matrimonial, ambos han evitado compartir ningún tipo de plan en familia y mucho menos en pareja, tal y como la propia diseñadora lo ha hecho saber.

No obstante, parece que esta situación puede estar cerca de su fin y es que Ana María siempre ha confesado que aún no ha hablado con su marido de la situación por el bien de su hijo, para que el pequeño pasara un buen verano. Ahora que empieza el curso escolar podría estar cerca la conversación que ponga fin o reconstruya el matrimonio.