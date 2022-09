Ana María Aldón y Gloria Camila podrían estar más cerca que nunca, y es que van a estar en un mismo plató de televisión. Hace pocos días, la gaditana volvía a sentarse como colaboradora y hablaba sin tapujos de las polémicas familiares que han protagonizado estos meses. La crisis sentimental entre la diseñadora y José Ortega Cano es foco de cualquier programa, y es que desde que Rocío Carrasco contara su verdad en 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', son muchos los que han salido afectados por sus declaraciones.

Ya calmadas algo las aguas, los rifirrafes entre Ana María Aldón y Gloria Camila eran frecuentes en los platós donde colaboraban haciendo al ex torero desesperarse por ser siempre el foco mediático. La diseñadora decidió apartarse de todo y de todos, mientras que la joven aprovechó el momento para entrar como concursante de 'Pesadilla en el Paraíso'. Ahora que la mujer del diestro se siente con mas fuerza y se ha enfrentado a todo lo que se rumoreaba sobre su crisis de pareja y otros problemas familiares, Ana María se atreve a dar un paso más.

Según ha podido conocer el diario 'Look', Ana María Aldón colaborará en este nuevo reality en donde la hija de su marido participará como concursante con otros rostros conocidos de la televisión. ¿Qué le parecerá este nuevo fichaje a la joven?

En estos momentos y como ha confesado la gaditana, ella y su marido hacen vidas separadas y la relación con Gloria Camila es inexistente. Mientras que el ex torero parece que quiere acercar posturas hablando con su familia en busca del topo, una reunión que podría haberle traído más problemas que soluciones; su mujer ha confesado que su relación está actualmente en 'stand by' que ha calificado de "cordial" puesto que apenas comparten momentos juntos aunque sí que han convivido en los últimos meses en Costa Ballena.