Lucía Dominguín ha demostrado en varias ocasiones tener una relación muy estrecha con quien fuera su cuñado, Nacho Palau. Ante la entrada del escultor en 'Supervivientes' regalándole un amuleto para que le trajera suerte y el anuncio de que padece cáncer, la hermana de Miguel Bosé se ha mostrado siempre cercana a él arropándolo en todo momento y mostrándole su apoyo. Tanto que ha confesado que conoce al novio de Nacho, Cristian Villela. Una circunstancia que ha hecho que a su paso por 'Déjate querer', Toñi Moreno no pudiera evitar preguntarle por cómo ha vivido ella la separación de esta pareja, ante lo cual Lucía se encogía de hombros: "¿Cómo me voy a meter en una pareja?" comenzaba diciendo para, segundos más tarde mojarse más en la respuesta aportando su punto de vista sobre los motivos que llevaron a los dos a romper la relación después de más de dos décadas juntos y cuatro hijos en común.

Telecinco

"Me sorprendió y me dio muchísima pena porque Nacho es un tío majísimo, pero eso no implica que mi hermano sea el malo de la película, no. En pareja no te puedes meter", confesaba Lucía, algo que siempre ha defendido. Además, sostenía que en una relación entre dos siempre hay muchos matices por lo que nadie es el bueno y nadie el malo de la historia. Además, destacaba que su hermano se encuentra "muy centrado con sus hijos" y con vitalidad para seguir adelante a pesar de todo.

Precisamente los hijos ha sido una de las patas más polémicas de esta separación y es que, la decisión primera de la pareja fue separarlos: los dos hijos biológicos de Miguel se quedaron con él en México mientras que los dos hijos biológicos de Nacho viven con él y Cristian en Madrid. Una distancia sobre la que se ha hablado mucho. "Esos niños han crecido juntos y juntos se van a mantener. Esos niños están más tiempo juntos que yo estaba con mis hermanos y yo tengo un vínculo con mis hermanos tremendo. Esos niños se adoran, están diariamente jugando a la play... porque ahora tienen esa suerte", ha sentenciado Lucía.