Lucía Dominguín ha vuelto al sofá del Deluxe sin pelos en la lengua, como es ella. La hermana de Miguel Bosé ha acudido después de conocerse la existencia del novio de Nacho Palau, Cristian Villela, cuya identidad desvelamos en DIEZ MINUTOS. Después de hablar de los rumores antiguos de posibles parejas de Miguel Bosé, su hermana ha destacado la buena relación que tiene con el que fuera su pareja durante más de 20 años y con quien tiene cuatro hijos. “Para mí Nacho es como un hermano, no puedo acabar con esa relación de la noche a la mañana”, explica.

Con esa hermandad, Lucía ha compartido mucho con Nacho, tanto que le ha defendido durante el concurso de 'Supervivientes' regalándole incluso un talismán para su aventura en Honduras que el propio Nacho agradeció mucho pues, según él ha asegurado, le sirvió para estar entre los finalistas.

Así, la hija de Lucía Bosé ha confesado que ella vio a Cristian en casa de Palau antes de la pandemia: "creo que les pillé porque fui a casa de Nacho y estaba allí, y ya les pillas cuando estaban hablando y había chispa ente los dos". Asegurando así que Nacho no le presentó como su novio sino que ella lo intuyó por la química que había entre la pareja y la forma que tenían de comunicarse: "No creo que estuvieran juntos. Me invitó porque venía un amigo suyo de Chile...".

Y es que, Lucía ya le conocía de antes puesto que trabajaba con el equipo de Miguel Bosé: "la primera vez que hablé con él me puse a hablar de gallinas, y eso me gustó", aseguraba destacando la simpatía del chileno con quien forjó una estrecha relación. Tanto, que Cristian fue precisamente a acompañar a Lucía al programa, algo que quiso aprovechar María Patiño para conocerle pero no pudo porque no le encontraron a pesar de buscarle por los pasillos de Mediaset.

En este sentido, ha descartado, en contra de lo que temía el propio Nacho, que su hermano pueda tener celos de Cristian puesto que se trata de una relación que hace tiempo que está acabada. Además, "los celos son una enfermedad, una condición que lo pasas muy mal. Miguel no tiene celos", ha sentenciado.



