Nacho Palau ha dado a conocer que padece un cáncer de pulmón y apenas 24 horas después del anuncio hemos podido saber que el ex de Miguel Bosé ya ha comenzado las sesiones de quimioterapia para hacer frente a esta enfermedad, tal y como ha confesado su amiga y compañera en 'Supervivientes', Charo Vega. Y es que, después de haber tenido algunos problemas para poder conocer la situación de su ex compañero, finalmente ha podido hablar con su pareja Cristian y con él: "Ayer pedí su teléfono, porque no lo tenía. Le mandé un mensaje y al segundo me contestaron. Era Christian. Me dijo: ‘Charo, ya está con el tratamiento y está muy cansado'". Una conversación que ha agradecido totalmente ya que ha supuesto poder saber cómo está uno de sus compañeros más queridos a pesar de que convivió muy poco en la isla de Honduras.

Telecinco

La colaboradora de 'Sálvame' también confesaba minutos después que el cansancio hacía que Nacho apenas pudiera hablar pero sí estaba pendiente de todos los mensajes de apoyo que había recibido tanto de manera privada como pública. "Me dijo que estaba viéndome en la televisión con una sonrisa", aseguraba Charo emocionada confesando que, segundos después, pudo hablar con el propio Nacho quien le agradeció el apoyo y le confesó que le quería mucho. "Se ha reído y ha llorado y me ha dicho: ‘Charo, te quiero’. Le dije: ‘Tardo dos minutos en estar contigo", explicaba. Una reunión que han aplazado hasta que el escultor se encuentre en mejor momento. Y es que, según han confesado todos los que han podido hablar con él, Palau está actualmente "bajo de ánimo", algo lógico teniendo en cuenta la dura noticia.

Aunque hace unos meses era un auténtico desconocido, Nacho Palau se ha convertido rápidamente en una persona muy querida gracias a su paso por el reality, donde se le ha podido ver en todas sus facetas. Esto ha hecho que en tan solo 24 horas, su publicación anunciando el diagnóstico haya obtenido más de 54.000 likes y 9.500 comentarios de apoyo, demostrando que se encuentra totalmente arropado.