Ana María Aldón reacciona al enfado de Ortega Cano

La grave crisis que atraviesa la pareja formada por Ana María Aldón y José Ortega Cano parece no tener fin. Su relación parece cada vez más desgastada y su ambigüedad al no aclarar en qué punto se encuentra su matrimonio no hacen más que alimentar los rumores de separación. El diestro siempre se ha querido mantener al margen de todo, aunque esta misma semana se desahogaba con sus hermanos explicándoles lo cansado que está de toda esta situación. Ahora, la diseñadora ha vuelto a hablar en su nuevo programa 'Ya es verano'.

La colaboradora de televisión ha contestado a cada una de las preguntas que le han formulado sus compañeros. Aunque lo que más ha llamado la atención es que Ana María Aldón ha acabado pidiendo perdón a José Ortega Cano. Al ver el vídeo en el que su marido se mostraba muy molesto con su actitud, la colaboradora ha reaccionado pidiendo disculpas al diestro y lanzándole una gran pullita.

"Y a mí me han parecido fuerte muchísimas cosas. No sé a qué se refiere cuando dice eso de ‘hablar así de su marido’, porque yo hablo bien siempre de él. Si le ha molestado le pido perdón, no lo he hecho con ninguna intencionalidad y sin darme cuenta de que le haya hecho daño, pero vamos... es una cosa que se ve venir, es obvio, llevamos meses así y es una realidad. Insisto, no vengo a hablar mal de él ni me gusta que hablen mal de él", han sido las palabras con las que la diseñadora ha reaccionado al enfado de su marido.

¿Su intención es hacerle daño a su marido?

Cada vez más fuerte, Ana María se ha sentado en el plató de 'Ya es verano' dispuesta a resolver todas las dudas planteadas por sus compañeros. Paloma Barrientos ha sido la primera en cuestionar a la diseñadora. ¿Todo esto te merece la pena?”. Aldón responde: “Me estás culpando a mí de la situación. No me merece la pena el sufrimiento de nadie. Te agradezco que defiendas a mi marido porque sé que le quieres, yo también le quiero. No vengo a hacerle daño. Eso no quita que, para defenderle, me tengan que vapulear a mí, y culparme”, respondía contundente Ana María.

A otra de las preguntas formuladas por sus compañeros sobre cuál es el camino que tendría que seguir José Ortega Cano para lograr una reconciliación con ella, Ana María lo tiene claro. "Aconséjame tu, cuál es el buen camino. A veces es mejor irse y que te echen de menos a estar y no significar nada. Con mi marido es con quien menos problemas he tenido, cosas de pareja. Cuando entran terceras personas malmetiendo o diciendo mentiras con intención de hacer daño, ahí no puedo hacer nada. Llevo años capeando temporales pero llega un momento en el que no. No voy a cambiar a nadie ni le pido a nadie que cambie por mí. No espero ni que luche por mi matrimonio. Solo espero sanarme”, ha sido la respuesta de la colaboradora de televisión.