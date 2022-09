La relación entre José Ortega Cano y Ana María Aldón está cada vez más rota y con cada vez más problemas para dar marcha atrás. Este fin de semana la diseñadora regresaba a Madrid, concretamente a la casa familiar, donde apenas coincidía unas horas con su marido puesto que ambos abandonaban la casa con destinos diferentes. Los paparazzis les captaban intentando evitarse con gesto serio y sin que ninguno de los dos quisiera hacer declaraciones a los medios, algo que se rompía este mismo lunes con la respuesta del extorero a un reportero que denotaba la contundencia y los problemas que hay aún entre el matrimonio y que no están cerca de resolverse. Y es que, se desconoce si a día de hoy la pareja ha tenido la conversación pendiente que necesitan para resolver su más que enquistada crisis matrimonial.

Hace tan solo una semana, Ana María Aldón confesaba en 'Ya es verano' que la situación es crítica y que, a pesar de hacer una vida cordial, no dormían en la misma habitación. Unas palabras que Ortega Cano no ha acogido bien. Este mismo lunes, el extorero respondía breve pero contundente: "Me parece muy fuerte que tenga que decir esas cosas de su marido. Fuera de lugar, totalmente".

Y es que, parece ser que contar estas intimidades no han sido plato de buen gusto para el diestro quien, según apuntan los colaboradores de 'Ya es verano', se ha desahogado con sus hermanos: "No puedo más", les ha asegurado mientras se pregunta "¿Qué no estoy haciendo bien?". Una desesperación que ha mostrado en el tono con el que contestaba al reportero: apesadumbrado y prácticamente derrotado. No sería la primera vez que el torero responde a su mujer aunque sí de forma tajante puesto que anteriormente habría 'tirado' de ironía.

En la misma línea también se ha pronunciado su hermana, Mari Carmen, con quien el exdiestro pasó parte del verano en Cádiz. "Evidentemente le está afectando. Es su pareja, tienen un niño en común y evidentemente le está afectando y mucho", ha asegurado a Aurelio Manzano en 'Ya es verano'. "Sabes cómo funciona todo esto y al final pues eso. Él no quiere que esto se vaya alargando más. Él no quiere, no quiere, no quiere. Yo creo que la única manera es estar callado porque es que yo no quiero que él sufra y lo pase tan mal, la verdad". ¿Tendrá solución amistosa la crisis de Ortega y Aldón?