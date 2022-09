Ana María Aldón hace las maletas, ¿abandona el domicilio conyugal?

Maletas, muchas maletas y caras serias. Este fin de semana, Ana María Aldón y José Ortega Cano han coincidido en Madrid. Sin embargo han vuelto a jugar al gato y al ratón y han evitado reencontrarse en el domicilio conyugal. Ambos se han mostrado con el semblante muy serio y algo preocupados. Las últimas declaraciones de José Ortega Cano en las que se mostraba muy molesto por la actitud de su mujer no han hecho más que avivar los rumores de separación. La grave crisis que atraviesa su matrimonio parece no tener fin. Y los rumores que señalan que Ana María Aldón estaría buscando un nuevo hogar en la zona norte de Madrid para trasladarse junto a su hijo en común con el torero no dejan de crecer.

Gtres

Motivos no faltan para creer que la diseñadora podría dejar el domicilio conyugal. Este sábado, los fotógrafos que llevan haciendo guardia en el hogar de la pareja desde principio de verano, fotografiaban el maletero del coche de la diseñadora repleto de maletas.

Puede que sea por su llegada a Madrid después de pasar gran parte del verano en Costa Ballena o porque definitivamente Ana María podría estar planeando una mudanza si finalmente se materializa su separación del diestro.

Aún se desconoce si el matrimonio ha tenido la famosa conversación que ambos se deben en la que aclararán finalmente su futuro. Hace tan solo una semana, Ana María Aldón confesaba en 'Ya es verano' que la situación es crítica y que, a pesar de hacer una vida cordial, no dormían en la misma habitación. Unas palabras que a Ortega Cano no le sentaban nada bien. Este mismo lunes, el extorero respondía breve pero contundente: "Me parece muy fuerte que tenga que decir esas cosas de su marido. Fuera de lugar, totalmente".

Parece ser que el padre de Gloria Camila se encuentra totalmente desbordado con la situación y, aunque aún no habría decidido que hacer con su matrimonio, se siente muy cansado con todo lo que se está hablando sobre su vida privada y así lo confesaba a sus hermanos con los que se desahogaba esta misma semana.