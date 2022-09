Se ha cumplido una década desde que Olvido Hormigos saltara a la prensa nacional, no por su buen hacer como concejala en Los Yébenes, sino por la filtración de un vídeo suyo de carácter sexual que se convirtió en un escándalo, algo que le ha pasado recientemente a Santi Millán sin tantas consecuencias. La política se vio obligada a dimitir y su vida saltó por los aires mientras su imagen se hacía conocida en Telecinco participando en varios programas como 'Mira quien salta'. Señalada en el pueblo, la familia de su marido la repudiaba y la tachaba de mala madre, algo de lo que ella se defendió en todas sus entrevistas.

Ahora, la política ha podido recordar cómo vivió la filtración de aquel video en el mes de agosto: "Me escribieron por Facebook, primero un amigo de fuera, otro del pueblo... yo sabía que tarde o temprano iba a llegar a mi familia", recuerda, "quedé con una amiga para ir a la piscina y notaba que todo el mundo me miraba". Este fue el principio de su infierno en el que llegó a pensar en no volver a salir de su casa.

"Yo me acostaba por las noches y no quería que amaneciera... hice como que no pasaba nada, hacía mi vida normal pero cuando llegaba a casa me venía abajo", recuerda Olvido Hormigos en su entrevista en el 'Deluxe' donde se la veía emocionada al recordar que el apoyo de Jesús, su marido, y sus hijos fueron claves para no quitarse la vida: "Si no fuera por Jesús y mis dos hijos, la niña no había nacido todavía, sí me hubiera tomado unas pastillas. Fue muy duro".

“Ese mes de agosto fue horrible porque nadie me decía nada a la cara, pero todo el mundo me mira, se ríe… había un foro ciudad en el que escribían y me decían lo peor, que era una tal, que me dedicara a hacer cine para tal…”, recuerda.

En un primer momento se vio sin respaldo externo, lo que hizo que se creara una coraza: "yo ahora vuelvo a ser la de antes, no la que conocisteis aquí, estoy convencida de que no era yo". Tanto es así que ha confesado que se avergüenza de su pasado televisivo y el personaje que creó con el que publicó su novela erótica: "Yo no me reconozco para nada durante esos años" y es que "si pudiera volver atrás no vendría a la televisión". Este pasado le ha acarreado también problemas judiciales con Alessandro Lequio.

Una década después, Olvido está volviendo a buscar su hueco como maestra presentándose a nuevas oposiciones y ayudando a su hijo en un chiringuito durante las fiestas de un pueblo cercano en el que protagonizó el escándalo. "De lo que más orgullosa me siento es de haber mantenido unida a mi familia", ha sentenciado.