Fina Brunet, una de las caras más emblemáticas de TV3, ha anunciado que padece un tumor cerebral. La periodista, que debutó en la televisión catalana en 1986 como presentadora del 'TN Cap de setmana', ha hablado de su enfermedad y cómo afronta esta etapa de su vida en una entrevista en 'El Suplement', programa de Catalunya Ràdio. El tumor le fue diagnosticado en el otoño de 202. Tal y como ha contado Fina, el cáncer le afectaba el habla y la memoria. "Ahora me encuentro bien, pero la vida me ha cambiado desde otoño del año pasado. Empecé a ver que mi cabeza no regía muy bien. No terminaba de encontrar las palabras. Todavía aún se me atascan. Busqué a un especialista y me dijo que tenía una 'mala pieza en el telar'. Tenía un tumor en la cabeza", ha explicado.

"En poco más de un mes me detectaron el cáncer y me operaron. Fueron 12 horas de intervención y al día siguiente estaba como una rosa. Al tercer día ya estaba en casa comiendo arroz con la familia", cuenta. La periodista ha reconocido que pasó "miedo" pero se siente optimista: "Los médicos están esperanzados porque hasta ahora no he empeorado. Me agarro a lo que sea".

Ahora continúa el tratamiento. "Puedo caminar, pero me canso mucho. Hasta que no acabe la quimio no me podré recuperar", reconoce. Además, Fina Brunet explica que ha perdido vista con la medicación y que tiene que volver a aprender cosas que llevaba décadas haciendo. "Tengo que leer, tengo que escribir, tengo que trabajar... para que se vaya regenerando todo", sentencia. Para la periodista "no es tanto la enfermedad, el tratamiento, sino que yo, que soy de hablar, nací con la boca abierta... Cuando no te sale, te da una rabia inmensa. Y esos son los únicos momentos que me da rabia, lloro y pienso: '¿Y qué? Mira cómo te han quedado los ojos'. Me castigo a mí misma y me dijo 'qué tonta eres'".

Desde sus comienzos en TV3 ha estado ligada a programas como 'Tres senyores i un senyor' (junto a Gemma Nierga y Susanna Griso); y los informativos de la televisión autonómica.