Rocío Carrasco ha conseguido lo que muchos creían imposible: el acercamiento entre Amador Mohedano y Rosa Benito. El matrimonio se separó en 2013, una ruptura que causó un revuelo mediático sin precedentes. Desde entonces, la ex pareja ha pasado años evitándose, incluso con declaraciones cruzadas en televisión. Sin embargo, la segunda parte del documental de su sobrina, 'En el nombre de Rocío' -que ya puede verse en Telecinco-, ha conseguido lo impensable: la unión total de Rosa y Amador. Una unión que podrás ver en el nuevo número de Diez Minutos que ya esta en los kioskos.



En la docuserie, la hija de Rocío Jurado tacha a su tío de "trapichero" y "frustrado" y además reconoce abiertamente que no confía en él ni como profesional ni como persona. "Mi madre sufría y lloraba mucho en un camerino por tu culpa. De repente se te iba la mano con lo que bebías, otro día el sonido no funcionaba, otro que había que pagar una multa, de repente se enteraba que el guitarrista no había cobrado… Pasaban muchas cosas", dice en el documental, dirigiéndose a su tío. Rosa, tampoco sale bien parada. Rocío revela el feo que hizo a su madre cuando esta, ya enferma, le pidió que fuera a peinarla a su casa y Rosa le dijo: 'Rocío cómo voy a ir a teñirte si ahora me peinan a mí'. También desvela que la colaboradora televisiva la llamó en varias ocasiones para que Amador volviera a trabajar en el museo de Rocío Jurado.

Sandra Barneda -en la imagen con Rocío Carrasco-moderará el debate posterior a la emisión de cada capítulo de ’En el nombre de Rocío’. Gtres

Ahora, el exmatrimonio está más unido que nunca y lejos de esconder este acercamiento, la colaboradora de Telecinco quiere dejarlo patente, quizás sea un mensaje velado para la hija de la más grande, para que le quede claro que su versión de la historia no solo no les ha afectado, sino que ha provocado unir más a su 'familia mediática'. Hace unos días, en Chipiona, Rosa y Amador coincidieron en una comida familiar y se fotografiaron así de felices con un divertido marco cinematográfico.

Rosa colgó la imagen en Instagram con un sentido texto: "El tiempo… Nada mejor que el tiempo para disipar dudas, aclarar ideas, contestar, olvidar. El tiempo… ¡qué maravilla!". No parece casual que haya colgado esta reflexión y esta imagen tan solo unos días antes de que se emita en abierto el documental de la hija de La Más Grande. Este reencuentro es una confirmación de que serán una piña ante el aluvión mediático que les espera.

Rosa Benito y Amador Mohedano, en junio de 2022, en el programa ’Déjate querer’. Telecinco

Este no ha sido su primer reencuentro público en los últimos meses. Su primer acercamiento público fue en el programa 'Déjate querer', el pasado junio, donde Rosa y Amador se dieron un inesperado beso. "Éramos la envidia de todos los que teníamos alrededor por cómo éramos", explicaba Amador, "esa alegría que teníamos tan grande y bonita, es una pena que se haya estropeado o diluido", djio entonces Amador.

