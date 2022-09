Hay fechas que quedan para el recuerdo y Paula Echevarría y Miguel Torres no olvidarán el 7 de septiembre de 2022. ¿El motivo? Su hijo Miki ha comenzado el cole. La actriz ya contó hace unos días que este año su pequeño, que nació el 11 de abril de 2021, comenzaba el cole y estaba segura que se lo iba a pasar genial. "Estoy convencida de que se lo va a pasar pipa porque es un explorador de primera. El día que llegue y vea todo lo que tiene allí para explorar...", comentó en la presentación de 'Got Talent'.

Tanto Paula como Miguel han compartido en sus redes una foto de su pequeño con el uniforme del cole, sus zapatillas nuevas y su original mochila. Caminando, feliz y contento, hacia la salida de casa. La pareja se derrite con Miki y le han deseado lo mejor para esta nueva etapa de su vida. "Al cole!!! Siempre nos acordaremos de tu primer día.

Aprender, compartir, disfrutar, respetar, tener tus nuevos amiguitos... qué ganas de vivirlo contigo. Estás listo para ello campeón", escriben junto a la imagen.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La actriz ha disfrutado al máximo del verano junto a su pareja y sus hijos: Daniella -fruto de su matrimonio con David Bustamante- y Miki, pero tal y como ha contado, ya tenía ganas de volver a la rutina. "Me lo he pasado tan bien con Miki en Asturias... el año pasado era demasiado pequeño pero este año es más consciente. Se parece mucho a mí, oye 'bollo preñao' y aplaude, como su madre. Aunque también echas de menos la rutina, que los niños vuelvan al cole. Bueno, Daniella vuelve, Miki comienza. En invierno está todo más controlado, incluso la alimentación", ha comentado Paula.