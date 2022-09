Elena Furiase ha vuelto llena de energía al trabajo tras pasar un verano fabuloso, aunque nos ha reconocido que también ha sido bastante cansado. La hija de Lolita daba a luz a su segunda hija y los meses de verano han sido algo ajetreados. La primera aparición de Elena Furiase ha sido para mostrar el compromiso que tiene con la marca Arnidol y Mensajeros de la paz, y es que este año se han unido para garantizar las necesidades básicas de los más pequeños desde la solidaridad y la tolerancia.

La actriz aparecía en el evento estupenda y nos contaba que casi está en su peso ideal: "cogí casi 18 kilos y me quedan tres para volver a mi peso. En este embarazo cogí más peso por retención de líquido". También la nieta de Lola Flores nos confesaba que el verano tan movido le ha hecho perder algún que otro kilo más, ya que entre la bebé y su primogénito que sigue siendo pequeño aún es un no parar: "Agotada es ahora que pasas de uno a otro. No tienes ni un momento para decir: 'me voy a cortar las uñas...'.

Gtres

¿Y está teniendo Noah celos de su hermanita? La actriz confesaba que no pero al ser también pequeño tiene comportamientos que no puede controlar: "Es muy bruto. Le toca la cabeza... no tiene medida. En lo que parece que tiene un poco de celos es que quiere llamar la atención. Se pone a gritar o se pone un chupete de la hermana, pero como yo digo: 'son celos de libro'"

Ahora con la vuelta al cole de los pequeños, Elena Furiase nos contaba que es feliz viendo a su hijo disfrutar de su segundo año de cole. "Ya está en segundo de infantil. Me encanta llevarlo y recogerlo. Se sabe los nombres de sus amigos y está encantado con su profesora".