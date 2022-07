La actriz Elena Furiase está viviendo su segunda maternidad. A sus 34 años, la actriz está en el momento más dulce de su matrimonio y de su vida: con sus dos hijos. "El 4 de julio nació nuestra niña tan bonita, Nala. Gracias por vuestros mensajes. Estamos felices. ¡Ya somos 4!", anunciaba la joven en sus redes sociales haciendo partícipes a todos sus seguidores de la llegada de la bebé que ha revolucionado la vida de la familia.

Apenas han pasado 15 días desde que pasara por el paritorio, la actriz ha dado a conocer cómo se encuentra ya no solo en el plano psicológico, donde está feliz y emocionada con la llegada de su hija Nala, sino también en el plano físico. En este sentido, ha aprovechado sus redes sociales para, sin filtro ninguno, mostrar cómo se encuentra su cuerpo después de haber dado a luz, abriendo uno de los temas más tabús de la maternidad: la recuperación del cuerpo de la madre.

Instagram

Aunque la joven hace todo lo posible para volver a mantener la línea que tenía hace apenas unos meses, Elena Furiase ha mostrado que aún tiene tripita fruto del embarazo. "15 días aproximadamente después de haber parido... no va mal la cosa... La que sale plana... es una embustera", escribía la actriz. Y es que, el cuerpo de la mujer tarda mucho en volver a ser el que era, algo que cada vez más mujeres se atreven a compartir. Ejemplo de ello ha sido Paula Echevarría quien ha compartido en varias ocasiones no solo su rutina para poder recuperar su figura sino también cómo se encontraba su cuerpo en cada ocasión. Así poco a poco se van rompiendo todos los tabúes que rodean la maternidad.

