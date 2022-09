Alejandra Rubio y María Teresa Campos se llevan de maravilla y así hemos podido comprobarlo en el post que la hija de Terelu Campos ha compartido en sus redes. No es la primera vez que abuela y nieta demuestran que se lo pasan pipa cuando están juntas. En 2019, la hija de Terelu Campos revolucionó las redes compartiendo un video en el que bailaba reggaetón con la presentadora. Y tres años después, María Teresa ha demostrado que sigue teniendo el mismo ritmo.

"Qué bien me lo paso contigo abuela, qué suerte", ha escrito Alejandra junto a la publicación. En la primera foto, en blanco y negro, ambas aparecen jugando a las cartas, una de las aficiones favoritas de la veterana presentadora. María Teresa ya reconoció que se considera una gran a gran aficionada al Rummy, un juego francés al que se puede jugar con baraja o con fichas. Y en la otra imagen, aparece la madre de Carmen Borrego bailando en el coche, un tema con mucho ritmo, mientras su nieta la graba. La presentadora lleva en su regazo a su mascota, un bichón maltés blanco del que no se separa.

Esta cita entre abuela y nieta se produce después del intento de la presentadora de que Alejandra y Kiko Hernández acercasen posturas, organizando una comida en su casa. Una cita de la que ninguno de sus protagonistas ha querido pronunciarse.

Hace unos días, la presentadora, de 81 años, explicó que se encuentra bien a pesar de los achaques propios de la edad. "Estoy bien, podría estar mejor pero estoy pasable", confesaba añadiendo que el verano lo está pasando bien. Unas declaraciones con las que aclaraba su estado de salud tras la confesión de su hija Carmen en el puente de las emociones de 'Sálvame': "Necesito darle más dedicación a mi madre. Mi madre siempre ha sido muy independiente. Y cuando se hace más mayor, esa independencia que tenía ya no la tiene".