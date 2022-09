Nacho Palau reaparece para compartir un mensaje lleno de optimismo. El ex de Miguel Bosé, que lucha contra un cáncer de pulmón, celebró, el pasado 15 de septiembre, su 50 cumpleaños y utilizó sus redes sociales para agradecer las felicitaciones y todas las muestras de cariño recibidas desde que confesó su diagnóstico. El tercer finalista de 'Supervivientes 2022', que nació el mismo día y año que la reina Letizia, ya ha comenzado el tratamiento contra el cáncer y afronta el camino con mucho ánimo y el apoyo de sus seres queridos. Su novio, Cristian Villela, no se separa de su lado y está siendo uno de sus grandes pilares al igual que su madre y sus hijos.

Nacho Palau, muy animado, ha querido compartir un bonito vídeo que le ha hecho su club de fans por su 50 cumpleaños y ha escrito un mensaje para todos sus seguidores. "Estoy invadido de tantos mensajes y muestras de cariño! De verdad que no tengo palabras…Muchas gracias a todos y estaros tranquilos que salimos de esta!!!! Un beso enorme 😗😗😗 y de nuevo millones de gracias💚💚💚", fueron sus palabras que dejan claras sus ganas de luchar.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, el artista compartió en sus Stories algunas de las felicitaciones que le habían llegado a través de las redes sociales como la de Jara Dominguín, sobrina de Miguel Bosé, que se une al apoyo público que Palito Dominguín o Nicolás Coronado le han mostrado. También destaca el mensaje de su novio Cristian que, junto a una bonita imagen de ambos, le ha enviado sus mejores deseos. "Hoy está de cumpleaños mi persona favorita por valiente, estoico y divertido y ser un padrazo! Siempre a tu lado", escribió. Nacho compartió parte de su celebración y pudimos ver la tarta con el número 50 que comieron durante la pequeña fiesta.

@nachopalau Instagram

Además, muchos de sus compañeros de 'Supervivientes' han querido enviarle sus felicitaciones: Ana Luque, Desy Rodríguez, Marta Peñate, Alejandro Nieto o Tania Medina son algunos de los compañeros de Nacho en 'Supervivientes' que le han felicitado por sus 50 años. "Felicidades titán!!! espero que pases un día rodeado de los tuyo y que te den mucho", escribió el ganador del reality mientras que Desy aseguraba que era lo mejor que se había llevado de la isla.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.