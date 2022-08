Nacho Palau anuncia que padece cáncer de pulmón. En la mañana del jueves 25 de agosto, el tercer finalista de 'Supervivientes' ha utilizado sus redes sociales para revelar que lucha con optimismo contra esta enfermedad, la misma de la que se recupera su madre, Lola Medina, como ella misma explicó en su última entrevista para DIEZ MINUTOS. El ex de Miguel Bosé, que inicia el tratamiento de inmediato, ha compartido un comunicado en Instagram, donde tiene más de 45.000 seguidores, para aclarar su estado de salud después de que, a su regreso de Honduras, tuviera que estar ingresado en un hospital de Valencia.

DIEZ MINUTOS te trajo EN EXCLUSIVA las primeras fotos de Nacho Palau tras salir del hospital junto a su novio Cristian. El tercer finalista de 'Supervivientes', arropado por su chico permaneció ingresado 10 días en un hospital valenciano donde le hicieron multitud de pruebas después de que regresara de Honduras con la cara hinchada y muchos molestias que no remitían con el tiempo. Cristian Villela está siendo, junto a su familia y sus seres queridos, el mejor apoyo de Nacho Palau tras confirmar que lucha contra un cáncer de pulmón. El artista ha confirmado que arranca de manera inmediata su tratamiento y que afronta su lucha contra el cáncer con optimismo.

Nacho Palau afronta con optimismo y energía su lucha contra el cáncer de pulmón y cuenta con el respaldo incondicional de los suyos. "A día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad" desvela en el comunicado en el que agradece las muestras de cariño recibidas en los últimas meses y pide perdón por su desconexión en redes. "Os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación", asegura. El artista acaba su comunicado haciendo un llamamiento para disfrutar de la familia y de las pequeñas cosas. ¡Mucho ánimo Nacho!

Tras pasar más de tres meses en Honduras, el ex de Miguel Bosé ofreció su primera entrevista a DIEZ MINUTOS en la que hizo balance de su concurso y nos habló de sus planes de futuro. "Ha supuesto una tranquilidad en el tema económico y en el tema emocional. Vengo mucho más fuerte, con muchas ganas de hacer cosas y con proyectos. Con ganas de empezar un curso nuevo con mis hijos" confesó. Ahora, el artista se centra en su tratamiento para el que cuenta con el apoyo de familia y amigos. ¡Mucho ánimo Nacho!

Agencias