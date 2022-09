A Flora González le ha cambiado la vida de hace un par de semanas hacia aquí, y es que la presentadora del tiempo de Telecinco se dio el 'sí, quiero' con su chico, Carlos Dato, en una preciosa boda que aún da coletazos. "Llevo una semana de 'borrachera emocional'", nos confesó la periodista, que se dejó caer, tras una semana frenética de Semana de la Moda en Madrid, por la fiesta de cierre que organizó el diseñador Eduardo Navarrete en el mítico 'Space of Sound'. El alicantino no escatimó en diversión en una fiesta que se alargó hasta la madrugada, y donde lo más granado (y variado) de la sociedad se pasó para apoyarle en el 5º aniversario de su firma: de Wyoming a Amor Romeira y de Cristina Cifuentes a Aless Gibaja, y allí, entre brillo, glamour, flashes y música tecno se confesó Flora con Diez Minutos sobre moda, realities, sus ganas de ir a 'Supervivientes' y su vida como mujer casada.

Flora, ¡recién casada! ¡Felicidades! ¿Qué tal estás?

¡Muy bien! Agotada, porque la semana ha sido intensa, pero feliz.

¿Has tenido tiempo para ir a la MBFWM?

Sí, el otro día inauguramos la Semana de la Moda precisamente con una entrevista a Eduardo Navarrete y aquí estoy, para apoyarle.

¿Qué tendencias has visto que te hayan gustado para la nueva temporada?

A mí me gusta mucho la ropa colorida, muy femenina. Creo que estamos en un momento en el que la moda no es tan tirada, como cuando yo era adolescente en los 2000, que había que llevar esto, y esto era lo que había.

Los 2000 fueron complicados en cuanto a moda, sí.

A mí me da miedo que vuelva la tendencia 'dosmilera', cuando la gente dice ‘qué bien, que vuelvan los 2000’, digo ‘amiga, no sabes de lo que hablas’… Yo tengo un tribal en la espalda tatuado, o sea que yo los he sufrido.

Desde la última vez que pudimos hablar contigo en una entrevista en Diez Minutos, en 2016 nada menos, te ha cambiado la vida por completo. ¿Cómo es tu vida de casada?

Piensa que sólo llevo dos semanas: una de ‘borrachera emocional’ por la alegría, y otra de Semana de la Moda entre eventos, desfiles… no me ha dado tiempo a procesar que estoy casada, pero de momento todo muy bien, mucha felicidad.

Ya vivíais juntos, que es la prueba de fuego, o sea que sólo lo habéis oficializado firmando los papeles.

Más que firmar un papel, para mí ha sido muy significativo juntar a todos nuestros amigos y familia. Estábamos de fiesta y yo pensaba 'jo, qué guay, que es una fiesta en la que me cae bien todo el mundo', porque, por ejemplo, hoy en esta fiesta me cae bien mucha gente, pero no conozco a todo el mundo. Pero una fiesta en la que conoces a todos y quieres a todos es lo más.

¿Hubo alguna anécdota en tu enlace que te hiciera pensar 'en qué momento está pasando esto'?

Nos pasó de todo. Por ejemplo, mi hermana fue la que cogió el ramo. Me han dicho que si fue tongo, pero yo juro solemnemente que yo sólo tiré el ramo y lo cogió ella. Y luego también a mi madre se le olvidaron los anillos. Le dije ‘mamá, coge los anillos que a papá se le van a olvidar’. La pobre… se le olvidaron. Yo le veía el bolso súper fino y decía: ‘ahí no pueden estar’. Y cuando llegó el momento, ella se levantó súper digna, dijo ‘no tengo los anillos’ y se fue a buscarlos. Al final fue fabuloso, porque en ese momento aprovecharon para hablar más familiares y amigos que no teníamos pensado que hablasen, y fue súper bonito.

Tú trabajas en Telecinco y a muchos personajes, colaboradores y presentadores les han ofrecido ir a 'realities'. ¿Cómo te ves tú en ese papel?

Yo tengo un problema: me gustan mucho las chucherías, entonces, ‘Supervivientes’, regular. Luego tengo una adicción muy fuerte al móvil, así que también por ahí lo pasaría mal. Me gustaría la experiencia y daría juego, porque pelearía mucho, lloraría mucho, me divertiría mucho… porque yo soy muy extrema y muy peleona.

¡No me digas que eres peleona!

¿Yo? ¡Sí! Soy como los perrillos chicos: las personas bajitas somos como los chihuahuas: a la mínima ladramos.