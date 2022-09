Belén Esteban se presentaba este miércoles 21 de septiembre a los 'Premios Chicote' en Madrid. Después de su complicada operación de tibia y peroné, la colaboradora de 'Sálvame' estuvo muy hundida, por lo que ahora intenta hacer mucha vida social como bien le ha recomendado su psicóloga. Hay tiempo para trabajar y para disfrutar, y esta noche la de Paracuellos estaba lista para pasar un rato muy agradable. "Estoy mejor. Poco a poco. Yendo a mi rehabilitación todos los días. He pasado un momento malo pero como me dicen: 'no mires para atrás, mira para delante", nos contaba Belén.

Para la colaboradora, Museo Chicote es parte de su familia: "Aquí me lo he pasado muy bien. Es un sitio que vienes con amigos, que puedes bailar, puedes comer... es un sitio de quedar". Belén Esteban es una mujer muy "disfrutona" y a pesar de haber pasado por momentos muy duros, su carismática personalidad la hace resurgir de sus cenizas. Si hay algo que caracteriza a Belén es su sinceridad, cosa que a veces le perjudica en su trabajo. Este pasado martes, 'Sálvame' comentaba los rumores que aparecen por todos lados sobre la nueva ilusión de Olga Moreno. Belén aseguraba en el programa que ella se enteró de la supuesta relación de Olga y Agustín Etienne, representante de la sevillana, hace dos meses, y fue a través de "dos amigas de Olga".

Gtres

Estas palabras no le harían mucha gracia a la ex de Antonio David Flores, y según Jorge Javier Vázquez, Olga estaría diciendo a todo el mundo que Belén miente. ¿Qué opina de esto la de Paracuellos? "Mira paso. No me merece la pena. Con lo mío ya tengo bastante. Que cada uno haga lo que quiera pero que a mí no me echen la culpa", contaba la colaboradora a la prensa.

En 'Sálvame', cuando la llamaba el presentador, decía algo parecido: "Como no es verdad, no me molesta, me conoce muy poco y menos Agustín, que me conoce desde hace 20 años", replicaba dejando claro que ella tiene la razón.