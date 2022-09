Alba Carrillo seguirá en Telecinco a pesar de la petición de Jorge Javier Vázquez. Alba Carrillo, según fuentes consultados por esta revista, sigue siendo colaboradora de “Ya es mediodía”, el programa que presenta Joaquín Prat y que produce Unicorn, la productora de Ana Rosa Quintana. Pero no sólo eso, sino que además la modelo incrementará su presencia colaborando los fines de semana en “Ya es verano”. Tanto es así que este 24 de septiembre, Alba ocupará un sitio en el sofá de Fran Blanco y Verónica Dulanto. Lo que no hará, al menos no está previsto, será contestar al presentador de “Sálvame”, por expresa petición de la productora.

Jorge Javier pidió su cabeza desde su plató tras, según él salir absuelto de una demanda interpuesta por la madre de la modelo, Lucía Pariente, por acoso. “Estoy muerto para ti, Alba Carrillo”, empezó diciendo el presentador. Y continúo comentando: “Se le permite que diga de todo en esta cadena, y tengo que seguir viéndola. La madre me denunció por acoso. Es decir, estamos trabajando aquí con gente que nos denuncia. Me han absuelto, por cierto. Lucía Pariente, has perdido, Ese día, cuando abandonaste el plató, me llamaste de hijo de puta para arriba. Y yo aguantando, aguantando y aguantando. ¿Tendré que soportar que después de esto siga hablando de mí? Que estoy muerto, Alba, que estoy muerto, para ti y para tu madre”, sentenció con gesto muy serio.

Sus compañeros en el programa le aplaudieron y él siguió con su argumentación: “Que me dejéis en paz. Basta ya. Os he ganado. Desde que os conozco, os vengo soportando. Me montáis un pollo, luego llamada de perdón, y lo acepto. Hasta que he dicho “hasta aquí”. Mira, prefiero pagarte los 300 euros que te pagan para venir aquí para tener que verte”.

Y es que, al parecer, tras sus disputas, Jorge y Alba se han cruzado más de una vez por los pasillos de Mediaset, pero “ni se hablan ni se miran. La tensión es brutal”, nos apuntan.

Fuentes cercanas a Alba Carrillo aseguran a esta revista que el presentador y Mediaset han sido absueltos. Pero que Zeppelin Televisión tendrá que indemnizar a Lucía Pariente, madre de Alba, "por despido nulo y subsidiariamente improcedente con vulneración de derechos", según consta en la sentencia.