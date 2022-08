Alba Carrillo ha sido siempre muy reivindicativa y no se ha callado ante las críticas, un espíritu que mantiene hasta día de hoy. Con él, la periodista demuestra tener una gran seguridad en sí misma y así lo confirma en sus redes sociales publicando todo tipo de fotografías en las que se la puede ver sin posar o luciendo bikinis en los que nos deja ver su silueta al completo como ha sido el último caso. Y es que, aprovechando las altas temperaturas de agosto, Carrillo, disfrutando de su verano de soltera, ha hecho una escapada al río con su hijo y unos amigos y ha colgado una imagen en la que se la ve disfrutando y luciendo tipazo en bikini. Sin embargo, a una seguidora no le ha gustado del todo cómo luce estos días y no se ha cortado al comentarlo: "Ojito que te estás engordando un pelín", aseguraba esta usuaria aunque no era la única que analizaba el peso de la colaboradora de 'Ya es verano' en la fotografía. Críticas que Alba no ha tenido problema en contestar de forma contundente y rápida.

"No estoy engordando", ha sentenciado Carrillo quien ha apostillado que en el mes de agosto frena los entrenamientos para poder disfrutar del buen tiempo y de los viajes puesto que acaba de volver de Ibiza. "Créeme que estoy estupenda en todas mis analíticas y la ropa me queda fetén", ha continuado la periodista comenzando un alegato que ha sido muy aplaudido en redes sociales. "Comentarios como ese pueden hacer mucho daño a niñas en crecimiento y son más peligrosos que saltar desde una roca. Yo, sé perfectamente cómo estoy y no me haces dudar, pero una personita en crecimiento puede sentirse insegura ante su cuerpo y luego vienen los disgustos".

La periodista ha defendido que la gente debería ser mucho más cauta a la hora de opinar, sobre todo, de la imagen y los cuerpos ajenos: "te presto mi cuerpo cuando quieras y me dices cómo te sientes, vas a flipar, pero con el cerebro ya ni te cuento", apuntaba. Una contundente respuesta que, a pesar de "desilusionar" a esta seguidora, se ha llevado un gran número de aplausos y es que tiene toda la razón.

