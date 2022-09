La relación entre Gema Aldón y Gloria Camila se ha caracterizado en los últimos años por la tensión que hay entre ellas. Todo marcado desde la aparición de Ana María Aldón en Supervivientes, participación que marcó un antes y un después en la actitud de la diseñadora que comenzaba a criticar la relación de los miembros de la familia Ortega Cano con ella. Junto a Ana María Aldón se encontraba Rocío Flores quien le ponía de mote 'la Chusa': "Surge en ‘Supervivientes’ de modo gracioso, que realmente ahí cada uno podíamos tener un mote porque éramos un cuadro".

El apodo ha sido uno de los temas que Gema Aldón ha tratado en el Deluxe criticando que fuera elegida esa palabra para referirse a su madre. "De motes no vamos a hablar porque todos tenemos imaginación para poner motes", decía primero la hija de la diseñadora que tardaba poco en confesar el suyo para Gloria.

Telecinco

"Tengo muchísima más calle y muchísimo más barrio que ella, así que si le pone un mote yo le pongo 30", comenzaba advirtiendo Gema. Y es que es de armas tomar y ella ha pagado con el mismo gesto a tía y sobrina: "A Rocío la llamo la niña ninja, a Gloria Camila la recoge yuca". Unas palabras que ofendieron a Jorge Javier Vázquez y el resto de los colaboradores que no tardaron en tirar de las orejas a la invitada tachando el mote de racista: "Eso no está bien". "¿En Supervivientes no había yuca para recoger? O la recoge cocos", apuntaba. Así aunque la invitada quiso justificarse, todos rompieron una lanza en favor de Gloria.