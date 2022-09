Laura Escanes no es una persona precisamente discreta en cuanto a contar su intimidades, y tras el estreno de su podcast junto a Risto Mejide -llamado 'Cariño, ¿pero qué dices?', donde hablan de aspectos desconocidos de su relación y de cómo se enfrentan a situaciones cotidianas-, la joven ha querido sentarse en el programa de Movistar+ 'Martínez y hermanos', presentado por el humorista y actor Dani Martínez, para confesar un momento 'Tierra, trágame' que vivió con su chico cuando se acostaron por primera vez.

La primera vez siempre es importante, y Risto lo sabía. Estaba nervioso por estar a la altura y que todo saliera bien... pero no todo salió como planeaba, y así lo contaba Laura entre risas: "No era nuestra primera cita, pero sí la primera vez que dormía con Risto. Todo fue genial, acabamos... y le digo '¿tú siempre follas con gafas?'". Las risas se apoderaron de los otros invitados -Fernando Tejero y Valeria Ros-, pero sobre todo del propio Dani, que ya conocía la historia: "El día que me lo contó me dijo 'estaba tan nervioso que se me olvidó'", ha recordado el presentador.

Eso sí, eso no ha vuelto a ocurrir, por suerte, porque Risto, las siguientes veces, ya iba más relajado: "También tengo que decir que nunca más ha sido con gafas, pero la primera vez pensé 'jo, sí que lleva el personaje hasta el final'", ha añadido Laura.

Este mismo año, la pareja, con una hija en común -Roma-, ha celebrado su quinto aniversario de bodas, y han disfrutado de un verano inolvidable a pesar de los sustos: a finales de agosto, Laura denunció unos actos vandálicos en su casa durante las vacaciones. Con la llegada de septiembre, la influencer ha retomado su agenda de actos, compromisos y eventos.