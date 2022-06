Han tenido que pasar una pandemia y varias infidelidades con sus respectivas reconciliaciones para ver a Fani Carbajo y Christofer Guzmán vestidos de novios, pero finalmente este pasado fin de semana ocurrió: la pareja se dio el 'sí, quiero' en una finca a las afueras de Madrid. Tras posponer su enlace en un par de ocasiones por el covid, junio de 2022 fue la fecha definitiva elegida por la pareja, y ya hemos podido ver algunos detalles de la boda de Fani y Christofer, pero poco a poco van saliendo a la luz otros, como el regalazo que la ex superviviente le ha hecho a su marido.

Está claro que a Fani, con su negocio y sus redes sociales, económicamente le va estupendamente, porque hemos visto que ha sacado la 'panoja' para comprarle a Christofer una moto de las que hacen suspirar hasta a los que no son muy fans de las dos ruedas. En un vibrante color rojo con detalles en negro, ahora Christofer va a poder fardar de moto e ir de tío duro, aunque las lágrimas, seguramente, no se las quitó nadie al ver su regalo: "Gracias por este regalo tan especial en este día tan importante. Ha sido increíble", escribía Christofer muy feliz y emocionado en Instagram posando junto a su moto.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Fani, por su parte, ha querido agradecerle a todos los que sabían el regalo que le guardaran el secreto, porque verle la cara a Christofer ese día pesaba mucho más que chivárselo, y así fue: "Su cara cuando la vio no tiene desperdicio 😀 no se la esperaba para nada", ha desvelado Fani en su Instagram.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La boda, como no podía ser de otra manera, llegaba con polémicas: hace unas semanas supimos que Fani casi se queda sin vestido tras haber engordado poco antes del enlace; la despedida de soltera no pudo ser más accidentada; también hubo drama con la lista de invitados a la boda, y lo último que se supo fueron los rumores de infidelidad de Christofer antes del enlace. Si es que parece que todo les pasa a ellos...

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io