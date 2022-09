Tamara Falcó e Íñigo Onieva habrían roto su relación tras salir a la luz "el vídeo de la discordia". El pasado jueves, ambos anunciaban su compromiso por las redes sociales y la felicidad era plena para los dos. Pocas horas después salían unas imágenes de Íñigo besándose apasionadamente con Marina, una modelo brasileña, en el festival de música 'Burning Man' celebrado a principios de septiembre de 2022 en el desierto de Nevada, en Estados Unidos. Ha sido un fin de semana intenso y la ex pareja decidía dar un paso más: borrar todo rastro del anuncio de su compromiso en sus redes. También se conoce que la marquesa de Griñón estaría en casa de su madre pasando estas horas difíciles y le habría dicho al empresario que abandonase el domicilio en el que vivían ambos.

Este lunes 26 de septiembre, Tamara Falcó se encontraría apoyándose en los suyos tras el disgusto recibido. "No ha parado de llorar y aunque Iñigo intenta conectar con ella por todos los medios, ella no quiere hablar con él", apuntaba uno de los colaboradores de 'Ya es verano'. No solo se encontraría con Isabel Preysler, su hermana Ana Boyer ya se encuentra en España para estar al lado de la marquesa.

Tamara Falcó tenía esta semana compromisos laborales pero se conoce que no se encuentra con fuerzas tras el fin de semana. Mañana Martes 27 de septiembre, la hija de Isabel Preysler tenía que acudir a la celebración del 8º aniversario de la promotora Kronos, de la que Tamara es embajadora, pero ha habido cambio de planes y la marquesa habría cancelado el evento.