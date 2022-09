Juan del Val tiene un humor muy característico. Un sentido del humor que muchos no entienden, por eso el programa de 'La Roca' tiene una sección llamada 'Club de los ofendidos por Juan del Val', y el pasado domingo el presentador "tenía que enfrentarse" a la periodista Mónica Carrillo en un cara a cara. Ella era la 'ofendida' del día y en concreto era porque el colaborador de 'El Hormiguero' se metía en el programa con los que escriben 'microcuentos', una especialidad de la escritora y presentadora de Antena 3 Noticias.

“Me sacan de quicio los microcuentos. Son unos vagos, así hago yo tres libros. Las cosas tienen que tener el tamaño que tienen que tener, y hay que dejar a un lado las miniaturas”, opinaba el marido de Nuria Roca. En el cara a cara, Mónica Carrillo no dudó en rebatirle, aunque siempre con humor, pero parece que la cosa se puso más tensa de lo que habían previsto. "Estoy viendo en la pantalla a una persona a la que admiro tanto... Es la mejor haciendo microcuentos, y todo",empezaba la conversación el presentador. "¿Me puedo ir?", decía la periodista entre risas.

"Juan ha dicho que eres una vaga", apuntaron desde el plató echando más leña al fuego a la situación. A Mónica Carillo no le ha parado nada e iba con todas: "He olido el miedo de Juan, así que quiero escucharle". "Mónica hace unos microcuentos maravillosos. Me gusta tanto como escribes, que siempre tienes que escribir largo", intentaba quitarle hierro al asunto el escritor, pero la periodista quiere algo más. "Para reconstruir la relación que teníamos y salvaguardar mi imagen como portavoz de los que escribimos microcuentos, te voy a pedir una disculpa pública en esa mini sección". Tendremos que esperar a este jueves para ver qué pasa.