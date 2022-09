Sobre las 19:30h de esta tarde del 27 de septiembre, Tamara Falcó reaparecía sonriente y con mucha energía tras su ruptura con Íñigo Onieva. Desde el pasado sábado, la marquesa se encontraba recluida en casa de su madre bastante desolada tras ver los vídeos en dónde su todavía pareja le era infiel con otra mujer. Armándose de valor, Tamara Falcó regresaba a sus labores profesionales y acudía a la celebración del 8º aniversario de la promotora Kronos, de la que es embajadora, junto a su representante Chus Martín y Susana Uribarri, gran amiga de la familia.

La marquesa de Griñón, mientras iba de camino al evento, atendía a la llamada de Jorge Javier Vázquez en directo y daba las primeras pincelabas de cómo se encontraba tras este mazazo. "Yo soy muy creyente y todo pasa por algo. "Quiero pediros perdón porque durante mucho tiempo no os he creído (sobre lo que se decía de Iñigo) y sin vuestra labor no me habría enterado", le confesaba. ¿Le daría una segunda oportunidad Tamara al empresario? "El Íñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese íñigo y yo sé que es difícil de creer... se dedicaba a la noche, viajaba... yo creía que una relación tiene que darte libertad, la confianza es la base... pero con unos límites, nunca pensé que abusara de mi confianza", reconocía la marquesa ante la prensa.

Gtres

"Estoy un poco en estado de shock pero reconozco que estoy contenta de que haya salido ahora. Si todas estas noticias hubieran salido estando casada o peor, con familia, ya es que habría sido terrible. Yo la verdad es que si yo no llego a tener esos vídeos, yo… yo la verdad es que decidí apostar por mi exnovio. Lo llevé hasta el final. Hasta que vi que era verdad", continuaba Tamara con bastante resignación y sin el anillo que le había regalado el joven. Por lo visto la influencer se lo habría devuelto a su ex.

La marquesa también le reconocía a la prensa que no ha vuelto a saber nada del empresario: "lo dejé en casa cuando me fui a casa de mi madre. El viernes por la noche empezó a decir 'puede que fuera verdad' y le dije que sepas que me da igual seis segundos de beso o más, que si era verdad aquí se acaba todo", contaba. Falcó asegura que es "muy imposible" volver a retomar la relación con Íñigo porque ella tiene unos valores diferente: "para los cuernos soy muy cuadriculada, eso unido a la mentira... por el cariño que le he tenido a íñigo, no voy a seguir... no solo me mentía a mí sino a todo el mundo. Había muchas dudas sobre si yo lo permitía y miraba a otro lado. No es el caso", sentenciaba la hija de Isabel Preysler.