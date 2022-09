Juan Muñoz ha sufrido un aparatoso accidente, aunque, finalmente, todo ha quedado en un susto. El humorista, que regresó a esfera pública en abril de 2022 tras participar en 'Supervivientes' -reality que decidió abandonar-, ha sorprendido a sus seguidores al compartir una foto desde el hospital. En la imagen aparece magullado, con un golpe en la frente y con el brazo izquierdo escayolado, pero con una enorme sonrisa y haciendo el símbolo de la victoria. Él mismo ha contado qué le ha llevado a verse en esta situación.

"Después de una caída tonta afortunadamente solo me he roto la muñeca, y estoy a la espera de que me operen. Gracias al buen trato de los profesionales del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles…", escribía junto a la instantánea. Además, añadía una frase con la que desmotraba que, a pesar de encontrarse en el hospital, no había perdido el sentido del humor. "Últimamente no caigo bien", comentaba con ingenio.

La publicación ha provocado decenas de reacciones de sus seguidores. Todos quieren dar ánimos al humorista, entre ellos el coreógrafo Poty Castillo, JOrge Cadaval y muchos de los excompañeros de Juan en el reality de Mediaset. Como Ainhoa Cantalapiedra, que escribía: "La madre que te pintó"; Yulen Pereira -que está de vacaciones México junto a Anabel Pantoja- comentaba: "Mejorate Juan". Y Rubén Sánchez Montesinos le deseaba una buena recuperación: "Lo siento compañero. Sabes que te quiero y que te deseo lo mejor del mundo. Y lo que te pase me importa. Espero y deseo que tengas una buena y rápida recuperación. Cualquier cosa aquí me tienes hermano".