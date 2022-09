La amista entre Ana Luque y Olga Moreno parece que va de mal en peor. Hace tan solo unas semanas, la ex supervivientes de la edición del 2022 comentaba en 'El programa de Ana Rosa' que no le habrían gustado ciertas actitudes de su amiga mientras ella estaba en el concurso. Ana Luque confesaba que su amistad con la sevillana estaba en 'stand by'. "Espero que cuando venga de sus vacaciones en Ibiza tengamos una conversación porque no me gustaría romper una amistad por esa tontería. Hay cosas peores en la vida".

No se conoce si las ex amigas tuvieron la conversación pero por sus actos parece que la cosa está más tensa que nunca. Mientras que la malagueña disfrutaba de un 'viajazo' en Nueva York con sus amigos de edición, Olga Moreno "desaparecía" del mapa y aprovechaba para pasarse un verano de reinas con sus amigos más íntimos. Ahora, casi entrado el otoño, los rumores volvían a posarse en la ex de Antonio David Flores. Desde el programa 'Ya es verano' afirmaban que Olga tendría una nueva ilusión y se trataría de su representante. Belén Esteban en 'Sálvame' también confirmaba esta nueva relación, al igual que Kiko Matamoros.

Ya vuelta ambas a la rutina, Ana Luque y Olga Moreno coincidían sin querer en el mismo centro de belleza. Antes de entrar la malagueña, se le avisaba que Olga se encontraba dentro del establecimiento y ésta decidía disimuladamente irse a otra tienda para hacer tiempo y así no encontrarse con la sevillana. Aunque no confirmaba a la prensa que se encontraba en la puerta sobre su ruptura de amistad con Olga, se notaba que no quería verla. "Le deseo que sea muy feliz", contestaba cuando se le preguntaba sobre el nuevo amor de su ex amiga.



¿Cómo se ha tomado Olga Moreno que la que fuera su íntima amiga no quisiera entrar al centro porque estaba ella? A la sevillana no le ha quedado otra que echarse a reír debido a lo inverosímil de la situación, pero no ha querido pronunciarse.