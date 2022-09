Kiko Rivera daba la sorpresa hace sólo unos días: la relación con su madre, Isabel Pantoja, da nuevos signos de vida después de meses muerta y enterrada. Al parecer, el DJ está dando nuevos pasos para evitar que el único hilo del que pendía la relación madre-hijo se rompa del todo, y tras confirmar que iba a renunciar a la herencia de su padre para evitar más conflictos y encontronazos con la tonadillera, ella también estaría dispuesta a retomar el contacto con su hijo, aunque la situación es muy distinta entre Kiko y su hermana Isa, que cada vez están más distanciados. Y ahora quien ha salido a la palestra es la mujer de él, Irene Rosales. Tienes sus declaraciones dándole al 'play' al vídeo superior.

Después de conocerse la noticia, la modelo no ha tenido reparo en opinar sobre este hecho: cree que esto "es bueno", algo que siempre le va a desear a su marido. Además, ha querido puntualizar que Kiko lleva tiempo "arrepentido" tras haber cargado contra su madre en el especial 'La herencia envenenada': "Poco a poco te vas dando cuenta, y a mí me ha pasado con mis padres: estamos acostumbrados a no echar en falta a nuestros padres, pero cuando ves que no hay vuelta atrás es cuando les echas de menos", ha revelado.

Por otro lado, también ha confirmado que la prima de él, Anabel Pantoja, ha tenido un papel importante en esta reconciliación que se está gestando entre Isabel y Kiko: "Ella ha sido una de las poquitas personas que tenía contacto tanto con nuestras hijas como con la familia de Kiko", ha señalado. Aún así, no pone fecha para que se produzca un encuentro en Cantora entre madre e hijo, pero sí le desea la mejor de las relaciones a su marido y a su suegra, "obviamente".