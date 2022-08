Kiko Rivera ha dado una vuelta de tuerca más a la tensión familiar. El DJ no está por la labor de arreglar las cosas con su madre, su hermana y su prima, y aunque hace unos meses, cuando su tío Bernardo Pantoja estuvo ingresado, sí quiso apoyar a Anabel, el distanciamiento a día de hoy sigue estancado desde que en noviembre Kiko explicara en 'Sábado Deluxe' el motivo de su enfado. De hecho, puede que ahora sea mayor después del detalle que ha tenido el hijo de la tonadillera con una llamada que Anabel Pantoja podría tomarse como una dolorosa traición.

Según reveló Kike Calleja en 'Sálvame', Kiko se habría puesto en contacto con Omar Sánchez, ex de Anabel, para felicitarle por su su nueva relación con Raquel Lozano. Un bonito mensaje que exaltaría la buena relación que sí ha tenido (y sigue teniendo) con él... pero que Anabel, por ejemplo, no ha recibido por su relación con Yulen: "De esto me he enterado yo también hace poco: Kiko se ha puesto en contacto con Raquel Lozano y con Omar Sánchez, han tenido una conversación muy larga, y les ha mostrado todo su apoyo en esa relación", dijo en pleno directo mientras perseguía a Kiko por el aeropuerto madrileño. El DJ, sin embargo, no soltó prenda sobre lo que le parece la relación de su prima con Yulen.

A Kiko tampoco parece preocuparle la situación familiar que tiene, especialmente teniendo en cuenta la pulla pre-cumpleaños que le soltó a su madre a través de las redes, y ha puesto rumbo nada menos que a Punta Cana para disfrutar de sus vacaciones con su mujer y sus tres hijos, después de que Irene Rosales se tomara unos días de descanso en la playa también, pero sin él. Anabel, por su parte, de momento sigue ajena a todo esto porque continúa con sus vacaciones en Baleares tras pasar unos días de ensueño en Egipto con su nuevo amor. Sin duda, la parejita está en un precioso momento y no piensa dejar que los demás se lo estropeen por muchas críticas que reciban.