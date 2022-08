Kiko Rivera ha aprovechado que tiene tiempo libre estas vacaciones para dejar claras algunas cosas, y es que el DJ, harto de que se especule sobre la buena o mala relación que tiene con algunos miembros de su familia, ha querido aclarar que, si bien con su madre y su hermana no está pasando por su mejor momento, con su prima, Anabel Pantoja, es otra historia. De hecho, ha aportado hasta pruebas. Una imagen que puedes ver dándole al 'play' al vídeo que hay sobre estas líneas.

El hijo de Isabel Pantoja ha sido claro: "Para los que seguís pensando que no me hablo con mi prima", escribía sobre el pantallazo de su móvil que quería compartir con todos sus seguidores de Instagram, donde dejaba cristalino que sigue manteniendo el contacto, hablando y viéndose por videollamada, con su prima.

Hace unos días, los rumores de un mayor distanciamiento saltaban a la palestra después de que se supiera que Kiko había llamado a Omar Sánchez, ex de Anabel, para felicitarle y preguntarle por su relación con la ex gran hermana Raquel Lozano. Una llamada que no ha trascendido si Anabel se la ha tomado bien o mal, y es que, teniendo en cuenta que su ruptura está muy reciente, la influencer podría haberse tomado como una 'traición' esa conversación, sobre todo porque ella no habría recibido esa misma felicitación por su relación con el esgrimista Yulen Pereira, al que conoció durante su concurso en 'Supervivientes 2022' y con el que ha decidido empezar una bonita relación.

Los tortolitos se han marchado juntos, poco después de volver de Honduras, a un viaje a Egipto, para a su vuelta quedarse en las Islas Baleares y disfrutar del sol y de la playa. Kiko, por su parte, acaba de marcharse a Punta Cana con su mujer, Irene Rosales, y sus tres hijos: Francisquito (fruto de su relación con Jessica Bueno), Ana y Carlota.