Si ya conocíamos que Hugo Paz, ex de Sofía Suescun y de Marina Ruiz, era el nuevo tentador VIP de 'La isla de las tentaciones' y que estaría conviviendo en la Villa con las chicas, todavía nos faltaba por conocer la identidad de la tentadora VIP que compartiría casa con los chicos en ese paraíso tropical.

Y sin más dilación, en este último episodio de 'La isla de las tentaciones' Sandra Barneda daba a conocer a la nueva tentadora VIP: ¡Carmen Saavedra!, ex participante de 'Mujeres y hombres y viceversa', programa presentado por Emma García y que decía adiós a nuestra parrilla televisiva en 2021.

Carmen entraba en la Villa presentándose como una chica divertida, que le encanta el cachondeo y la energía. Además, recalcaba era de Granada, algo que parecía gustarle a Andreu, puesto que le había dado su primera cita a otra tentadora de Granada.

Tras verlos a todos, Carmen comentaba que quién más le había llamado la atención era Andreu y Mario, pareja de Laura. Uno a uno, los chicos han ido presentándose y cuando llegaba el turno de Javi, pareja de Claudia, Carmen no ha dudado en cortarle para decirle que ya se conocían, bueno, concretamente conocía a Claudia. Según explicaba Carmen, ambas habían compartido paso en el programa de 'Myhyv'.

La nueva tentadora no ha tardado en recordarle a Javi una de las peleas que tuvo con su pareja en redes sociales y desvelaba: "De hecho, Claudia estuvo con mi ex". Una confesión que no nos pillaba por sorpresa ya que Claudia había tenido algún que otro beso con varios de sus tentadores antes de estar con Javi y de entrar a la Isla.

Pero que Claudia tenga un pasado con algunos de sus tentadores, no solo ha sorprendido a su pareja, Javi, sino también a las dos colaboradoras del debate de 'La isla de las tentaciones' Terelu Campos y Alejandra Rubio, que ambas opinaron sobre la situación de Claudia.