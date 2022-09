La quinta temporada de 'La Isla de la Tentaciones' ya ha arrancado y con ella una de las cosas que más nos gustan: ¡sus debates! Y es que si el salseo de las villas ya es mucho, en plató los dramas y las polémicas no son menos. De hecho, en el último, hemos visto cómo Terelu Campos y Alejandra Rubio coincidían en plató para opinar sobre cada uno de los concursantes de esta nueva edición... y la cosa ha traído cola.

El momento llegaba cuando se ponía sobre la mesa el debate acerca Claudia Martínez, pareja de Javi, una de las participantes en 'La Isla de las Tentaciones' que, tras confesar el primer día haberse liado con dos solteros gemelos -Edgar y Brian-, ahora nos enterábamos de otro 'detallito': a pesar de tener ya confianza con esos dos solteros, la concursante escogió a otro, Aitor, para tener una cita, y este no dudaba en recordarle el pasado que habían tenido juntos: ¡también se habían besado en una noche de fiesta hace tres años!

Esta declaración pilló por sorpresa a Claudia, ya que ella misma no lo recordaba. Dándole vueltas al asunto, y pensando en que su pareja, Javi, "se va a morir" al conocer esta información, decidía concluir la conversación con la mítica canción de Thalía: "Si no me acuerdo, no pasó'", aseguraba la también ex de Rodri Fuertes.

De vuelta a plató, Terelu apoyó a Claudia en esa situación: "¿Quién no ha tenido una noche de amnesia?", preguntaba en voz alta la colaboradora de 'Sálvame'. Una afirmación que dejaba en 'shock' a su hija, Alejandra Rubio.

Por su parte, Alejandra piensa totalmente diferente a su progenitora y comentaba sobre lo sucedido con Claudia y Aitor: "Me parece muy raro que no te acuerdes de liarte con un chico una noche", sentenciaba, llevando así la contraria a su madre. A estas declaraciones, Terelu le respondía a su hija, que tiene 22 años: "Todavía eres muy joven".

Y tras el debate entre madre e hija, Sandra Barneda le preguntaba a Alejandra si le parecía muy fuerte que Terelu haya tenido noches de amnesia a lo largo de su vida, a lo que la colaboradora del debate de 'La isla de las tentaciones', y nueva colaboradora en el diario ABC, respondía: "Sí, un poquito, pero ya la conozco". Asimismo, Terelu Campos añadía que ella tenía "mucha vida" y en esa vida hay "amnesia y sustos".