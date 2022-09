"¿Ves? Te lo dije". Típica frase de madre que perfectamente Isabel Preysler podría haberle dicho a su hija Tamara Falcó tras saltar la luz el vídeo en el que Íñigo Onieva se besaba con otra mujer. Unas imágenes que se hacían virales el pasado 23 de septiembre, apenas 24 horas después de que la marquesa de Griñón anunciase su compromiso con el relaciones públicas. Y que daban un giro de 180º a la vida de Tamara y la de toda su familia. La influencer abandonaba su domicilio y se refugiaba en casa de su madre.

Tamara se pronunciaba, el pasado 27 de septiembre, sobre la ruptura haciendo pasar a la historia la frase: "Me da igual si han sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea, se acaba todo"; Isabel Preysler prefiere guardar silencio, al igual que hizo cuando 'Tami' anunció que Íñigo le había pedido matrimonio.

Pero no hace falta que la socialité de su opinión sobre Íñigo y la ruptura del compromiso. Ya lo hace su hija por ella. En su primera aparición pública, Tamara Falcó ironizó con que su madre había sido la que había difundido los vídeos ("Creo que mi madre filtró los vídeos", dijo), dejando claro que Isabel no veía a Íñigo como yerno.

Isabel Preysler, el pasado 22 de septiembre, horas antes de que se hiciera viral el vídeo de Íñigo besándose con una mujer que no era Tamara Falcó. Gtres

En su reaparición en 'El Hormiguero', Tamara contó que su madre, tras conocer las existencia de los vídeos, la llamó para advertirla de todo. "Mi madre dijo: 'Tenéis que decir algo'. Y a mí me dijo: 'Tú no digas nada'", dijo Tamara refiriéndose a su actitud cuando ella e Íñigo fueron a la boda de uan amiga y él pronunció la famosa frase de "nos vamos a casar le pese a quien le pese". Cuando acabó el enlace, Tamara volvió a llamar a su madre: "Le dije, mamá, ya lo hemos dicho todo. Y ella me dijo: 'Hay más vídeos'. Mi madre estaba preocupada. Le dije: 'mami, esto si no es de 2019 va a salir. Es cuestión de esperar. No te preocupes que si sale, voy a tomar la decisión correcta. Luego empezó a cambiar la historia. Le dije la famosa frase del nanosegundo. ¡Y encima no sé lo que es un metaverso!".

Pero que Íñigo no era el yerno que Isabel esperaba, ya se empezó a ver en el reality 'La Marquesa', protagonizado por Tamara Falcó, en Netflix. En una de las entregas, Tamara afirma que sus vestidos de novia favoritos son los de Carolina Herrera. Ella y su madre entran en la tienda de la diseñadora venezolana en Nueva York y la actitud de Isabel es algo reticente. Por un lado quiere que su hija se case, pero por otro le dice que no tenga tanta prisa por pasar por el altar... ¿Sería que no veía a Íñigo como 'el elegido'?

Según ha escrito la periodista Marta Cibelina en su blog, Isabel Preysler llegó a contratar un detective para pillar a Íñigo Onieva infraganti y así hacerle ver a Tamara, con sus propios ojos, que su novio le habría sido infiel y de esta forma abrirle los ojos.