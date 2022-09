Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Estos son los nombres que se te vienen a la cabeza si te preguntan por los personajes del mundo del corazón que más han dado que hablar en los últimos días. La vida de la marquesa de Griñón dio un giro de 180º cuando, en apenas 24 horas, después de anunciar su compromiso con el empresario y su fecha de boda (prevista para el 17 de junio de 2023), vio la luz un vídeo -grabado a principios de septiembre de 2022- en el que él aparece besando una mujer que no es Tamara. Aunque en un principio ella se creyó la versión de él, que le dijo que eran imágenes de 2019, finalmente Íñigo acabó confesando su traición y pidiéndole perdón públicamente.

La hija de Isabel Preysler ya ha hablado públicamente de la ruptura. Ha confesado estar en 'shock' y considera que una reconciliación es "imposible". Además, ha afirmado -con humor- que su madre había sido la que había difundido el vídeo. Quien todavía no se ha pronunciado -más allá de pedir perdón a su ya ex prometida- ha sido Íñigo Onieva.

Más allá de su nuevo estado sentimental, soltero y sin compromiso, parece que todo este revuelo ha afectado al futuro profesional del empresario. Graduado en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, Íñigo tiene su propia empresa de diseño de coches y abrió, junto a otros dos socios, una discoteca en plena Gran Vía llamada Lula Club.

Además, en 2021 fichó Mabel Hospitality, una empresa dedicada a la creación, desarrollo y gestión de marcas propias de restauración. Entre su cartera de clientes, Íñigo se encargaba de gestionar el restaurante Tatel, del que son socios Enrique Iglesias, hermano de Tamara, Rafa Nadal y Pau Gasol. Y parecía que lo hacía bastante bien, hasta que ha saltado la deslealtad del empresario a la marquesa de Griñón. Los socios no quieren que esta polémica salpique a sus negocios y está en el aire si seguirán contando con Íñigo y si confiarán en él para las dos nuevas aperturas de Tatel que tiene previstas. ¿Qué pasará ahora? ¿Enrique Iglesias se 'vengará' de Íñigo?

Desde que se conoció la ruptura, Tamara se mudó a casa de su madre, mientras Íñigo se quedó en el piso que la marquesa de Griñón tiene alquilado en el centro de Madrid y en el que solía pasar los fines de semana junto a su ya ex novia. Se quedaron él y el anillo de compromiso que Onieva le regaló el pasado 22 de septiembre. Ella le dio un ultimátum, pidiéndole que abandonase su casa cuanto antes, y parece que el pasado 27 de septiembre el empresario se mudaba a la casa de su madre en La Moraleja, en la que también se encuentra su hermana, la actriz Alejandra Onieva.

Además, las declaraciones de Tamara no le habrían dejado en buen lugar y su actitud es cuestionada por todos por el engaño a la hija de Isabel Preysler. Íñigo parece que también confía en que Tamara pueda perdonarle y reconciliarse, aunque la joven ha dicho que no.