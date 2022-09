Terelu Campos revela cómo se encuentra su madre, María Teresa, de salud

Terelu Campos acudió este jueves al club ‘Caro’, la conocida discoteca madrileña en la que trabaja como relaciones públicas su hija, Alejandra Rubio y que celebró una fiesta por todo lo alto para dar la bienvenida al nuevo curso. Allí no solo coincidió con su primogénita, también lo hizo con su hermana Carmen Borrego con la que ahora comparte plató en 'Sálvame'. La colaboradora de televisión habló, muy orgullosa, del nuevo trabajo de su hija Alejandra. "Siempre he creído que se le da muy bien escribir", explicaba Terelu.

Aunque no Alejandra no ha compartido mucho de sus textos con su madre, la presentadora confiesa que lo que ha leído le ha gustado, además añade que se emocionó mucho cuando el pasado fin de semana abrió el periódico y vio un artículo de su hija. Cuenta que María Teresa Campos está muy ilusionada con el nuevo trabajo de su nieta; su pasión por la escritura y la lectura es algo que ha heredado de ella. Así que la veterana presentadora no se puede sentir más orgullosa de su 'ojito derecho'.

Y hablando de su madre, Terelu Campos ha confirmado que la presentadora se encuentra en perfecto estado de salud. "Gracias a Dios no tiene ninguna enfermedad. Tiene los achaques típicos de su edad, pero nada más".

Sobre la posible vuelta a la televisión de su progenitora, Terelu Campos lo tiene claro: "hay veces que las ideas te la quita la vida", dejando claro que ni ella ni su hermana Carmen le han dicho que no vuelva a la pequeña pantalla, sino que es una decisión que ella ha tomado. Eso sí, cree que echa mucho de menos su profesión porque es una persona que no tiene 'hobbies'.