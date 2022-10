María León, detenida tras agredir a un agente

La actriz María León ha sido detenida esta madrugada en Sevilla por agredir a un agente de la Policía Local. Así lo han confirmado este sábado fuentes policiales a ABC. Según la versión de fuentes policiales, la hermana de Paco León propinó un puñetazo y varias patadas mientras intenta huir de los mismos. Un hechos que han tenido lugar en la capital hispalense en torno a las cinco de la madrugada.

Según informan publicaciones como los diarios 'ABC de Sevilla' y 'Diario de Sevilla', la policía local recibió un aviso sobre un ciclista que estaba poniendo en peligro la circulación por manejar su bicicleta en estado de embriaguez y con una copa en la mano.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mientras le realizaban la prueba de alcoholemia un grupo de personas, entre las que se encontraba León, empezaron a increpar a los agentes y a grabar la escena con sus teléfonos móviles. Momento en el que la Policía solicitó a este grupo de personas la identificación y la actriz no la llevaba encima. Y aunque en un primer momento parecía estar de acuerdo con la idea de acompañarles a comisaría para ser identificada, la situación acabó complicándose.

Según publican medios locales anteriormente citados, los jóvenes que la acompañaban comenzaron a rodear el vehículo policial, mientras María gritaba desde su interior. En medio de todo el jaleo, uno de ellos consiguió abrir la puerta del furgón para liberar a la intérprete, momento en la que ella logró escabullirse del coche.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tras ser interceptada, María León se habría puesto muy nerviosa y habría propinado un puñetazo en el rostro y varias patadas al agente; agresiones por las que habría necesitado recibir atención médica. Ante la situación, la actriz era detenida y trasladada a comisaría por haber cometido un delito de agresión a un agente de la autoridad. Según las fuentes consultadas por el diario 'ABC' Sevilla, una vez allí la actriz necesitó ser trasladada a un hospital tras sufrir un ataque de ansiedad.