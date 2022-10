Han pasado ya 15 años desde que La oreja de Van Gogh cambió de vocalista tras la salida de Amaia Montero por sorpresa, y la llegada de Leire Martínez. Un intercambio que no sentó nada bien a la ahora solista y por la que se generó toda una guerra entre ambas cantantes lo que empañó los inicios de Leire en el grupo de su vida. Así lo ha confesado ella misma en una entrevista para 'Socialité' donde se ha abierto sobre cómo vivió estos primeros años en los que todavía seguía siendo señalada como 'la otra' por parte de los seguidores del grupo. "Los compañeros estaban acostumbrados a un timbre de voz y a una forma de cantar y, por tanto, me pedían o buscaban eso en mi. Si yo hubiera marcado una personalidad totalmente distinta quizá a la gente no le hubiera afectado tanto", explicaba Leire ahora.

Telecinco

De la noche a la mañana y tras un breve paso por 'Operación Triunfo', Leire Martínez se convertía en vocalista de una banda nacionalmente conocida por lo que pasó del anonimato al estrellato en un tiempo que le costó asimilar: "Fue complicado, pasar de ser anónima a que todo el mundo te conozca y opinen de ti sin conocerte, no agrada". Una dureza que, aunque se sintió arropada, ha hecho que la cantante haya tenido que buscar ayuda psicológica en una terapia que se mantiene a día de hoy.

Y es que los comentarios de Amaia Montero no ayudaban a calmar como cuando dijo que no le sentaba bien que Leire firmara discos de la época de Amaia. "No es mi guerra, yo vengo a trabajar", responde Leire sobre estos comentarios. "Siempre va a haber alguien que prefiera a Amaia, está bien, esto no es una competición", de hecho hay muchos fans que no solo no eligen sino que piden una colaboración entre el grupo y Amaia a lo que Leire no sabría qué responder. "Aunque entiendo que los fans lo quieran, yo ahora mismo no tengo relación con ella. Hay una relación correcta pero no más allá".

No obstante, Leire ha confesado que "empatizo con ella" al ser la única mujer en un grupo de hombres "en eso la admiro, la respeto profundamente y me hubiera encantado sentarnos a que me contara su experiencia y yo contarle la mía; o en su momento haberla podido pedir consejo".