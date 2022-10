Alejandra Rubio, herida antes las críticas, por su nuevo trabajo: "Estoy un poco cansada de esto"

Alejandra Rubio ha comenzado el nuevo curso escolar con un nuevo retro profesional. Ha pasado de ser colaboradora de televisión a sumar un nuevo trabajo en su curriculum: ahora también realiza entrevistas en un prestigioso periódico de gran tirada nacional. Cuando la noticia salió a la luz, comenzaron a lloverle críticas. Algo que ha dolido mucho a la hija de Terelu Campos. La estudiante de arte dramático ha confesado que es está esforzando mucho y que su familia la ha apoyado muchísimo en este nuevo proyecto, sobre todo su abuela María Teresa Campos que le ha dado grandes consejos.



Emma García ha querido hablar con la sobrina de Carmen Borrego al inicio del programa de 'Fiesta' para saber cómo ha afrontado estos mensajes poco cariñosos que ha recibido a través de las redes sociales. "Yo suelo pasar, sobre todo de los insultos, pero como es algo nuevo para mí y me importa mucho porque me lo estoy currando mucho para hacerlo bien... pues me molesta que juzguen sin ni siquiera verme", confiesa una Alejandra Rubio no afectada, pero sí molesta por el hecho de que la estén prejuzgando.

La joven sigue hablando y reconoce estar cansada de vivir siempre lo mismo: "La gente que sin ni siquiera haber leído la entrevista, lo critica porque ser nieta de mi abuela… estoy un poco cansada de todo eso. Cansa, es un poco pesado el mismo tema", añade Alejandra.

Después han hablado sobre el nuevo trabajo de sus compañeros, todos la han apoyado y la han animado a seguir ejerciendo este nuevo trabajo. "Es un reclamo diferente, ella tiene un perfil que puede gustar mucho a algunas anunciantes", justificaban algunos de sus colegas de 'Fiesta'.

Ana María Aldón también quiso sacar a colación el papel de Gloria Camila como actriz. "Gloria recibió muchas críticas e hizo caso omiso y triunfó con la serie de TVE", le aconsejaba la todavía mujer de José Ortega Cano.

También recibía un cariñoso mensaje de su abuela María Teresa Campos que le expresaba lo feliz que le hacía verla en televisión y la clase y el buen hacer que tenía como colaboradora de televisión. Unas palabras que emocionaban mucho a Alejandra Rubio.