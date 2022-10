Violeta Mangriñan y Fabio Colloricchio están en una nube desde que su pequeña Gala les convirtió en padres por primera vez. No hay día en el que los influencers no actualicen a sus seguidores sobre todo lo que están aprendiendo cómo padres y las monerías que hace su criatura. También parece que la joven ha vuelto a el peso que deseaba pero aún así sigue teniendo "problemas" tras el parto. En concreto Violeta contaba a sus seguidores por 'stories' que su cuerpo ha sufrido bastante durante los nueve meses de embrazo. Este domingo 2 de octubre, la ex tronista de 'MYHYV' se ponía nostálgica recordando su embarazo y decidía hacer una ronda de preguntas con sus followers.

Como no podía ser de otra manera, sus fans han sacado su lado más curioso y le han preguntado sobre esta nueva vida que está viviendo tras dar a luz. Violeta, que no puede estar más feliz, ha afirmado que ahora "cobran sentido todas las frases típicas de madre". "Ser madre es la putada más bonita que te puede pasar y ya no es comparable con nada. Es la experiencia más brutal que pueda experimentar una mujer, pero hay que vivirlo para sentirlo". No solo ha hablado de las cosas buenas que tiene la maternidad, sino también de sus complicaciones.

Violeta le ha contado a sus seguidores que volverá a pasar por quirófano el próximo año para retocarse el pecho: "Probablemente lo haga en enero/ febrero, no me gusta nada cómo se me ha quedado el pecho después del embarazo. Se han quedado caídas y con el pezón enorme". No es la primera vez que la joven habla sobre sus retoques estéticos. Hace tiempo, la influencer comentó todo lo que se había hecho: bótox para el bruxismo, ácido en los labios, bichetomía para las bolas de bichat y también un aumento de pecho.