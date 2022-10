Días después de que se conociera la ruptura entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la marquesa de Griñón acudía al Congreso Mundial de las Familias en México y su conferencia era muy criticada por algunas palabras que decía sobre la sexualidad. "Hay tantos tipos distintos de sexualidades. Hay tantos sitios distintos donde se puede ejercer el mal", eran las palabras exactas de la hija de Isabel Preysler. y su hermana Ana Boyer ha querido salir en su defensa.

"Yo he estado de viaje ahora y no sé exactamente a qué os estáis refiriendo", comenzaba diciendo Boyer y la prensa le actualizaba sobre el tema que tanto polémica ha recogido. "Algo he oído de eso, pero la verdad es que me extraña mucho. Tamara, puedo decir tajantemente que siempre ha sido muy respetuosa en todos los sentidos. Me sorprenden muchos esos comentarios. Tiene que ser algo fuera de contexto o que se ha malinterpretado", confesaba la mujer de Fernando Verdasco.

"Yo he visto a mi hermana siempre respetando. Esa es la visión que yo comparto", explicaba Ana Boyer cuando le preguntaban si su hermana estaba en contra de algún colectivo. A parte de pronunciarse sobre las polémicas declaraciones de su hermana, Ana también ha querido opinar sobre todo el revuelo que ha provocado la ruptura con Íñigo Onieva: "Nosotros siempre hemos dicho que lo importante es que Tamara estuviese feliz. Es lo que hemos querido en todo momento. Cuando nosotras la vimos feliz era lo importante. Estamos con ella siempre, dándole amor en todo momento

¿Ha hablado Ana Boyer con su ex cuñado Íñigo Onieva? Ella cree que no le corresponde hacerlo: "No, yo no he hablado con él. No es mi lugar. Es algo que tienen que hablar ellos. A mí no me toca entrometerme".